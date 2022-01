Gianpaolo Fattori racconta in tv il suo trekking urbano

Spino d'Adda

Iniziate per motivi di salute, le passeggiate si sono trasformate in una passione travolgente

Gianpaolo Fattori, ex cittadino di Spino d'Adda, racconta in televisione di come le sue camminate, iniziate per motivi di salute, siano diventate una grande passione.

Gianpaolo Fattori a "L'ora solare"

Ospite del programma "L’ora solare", in onda su "Tv2000", è stato intervistato da Paola Saluzzi e ha parlato di trekking urbano, introspezione e cura di se stessi attraverso la semplice pratica di camminare.

"Una volta che mi hanno diagnosticato il diabete, camminare è stato un modo per riuscire, se non a debellarlo, perlomeno a controllarlo - ha spiegato - Dagli iniziali quattro, cinque chilometri che facevo, le distanze mano a mano sono aumentate e di conseguenza vantaggi e benefici".

L'esperienza della Via Francigena

E infatti, come già riportato sulle pagine del nostro giornale, nel 2019 Fattori ha macinato 2200 chilometri, in 78 giorni, da Canterbury a Roma. Un’esperienza raccontata nel libro "La mia Francigena - Io e il diabete in cammino da Canterbury a Roma", presentato nella biblioteca comunale il 10 dicembre scorso.

Il trekking urbano

"Il trekking urbano è qualcosa di veramente fantastico, che purtroppo viene poco valorizzato - ha spiegato - In qualsiasi città, in qualsiasi posto io vada, lo percorro a piedi, perché sono curioso. Una delle cose che mi ha sempre affascinato, mentre camminavo, era guardare i lampadari sui soffitti delle case e, attraverso quelli che vedevo, immaginavo le famiglie che potessero vivere in quell’appartamento e questo mi aiutava nel cammino".

Qui l'intervista completa.