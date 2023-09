Fonta Fest, la prima edizione segna il tutto esaurito

Tutto esaurito per la prima edizione della Fonta Fest, la festa organizzata dalla Commissione Ambiente del Comune di Offanengo, in collaborazione con il Settembre Offanenghese alla Fontana Pensierosa, riqualificata lo scorso anno.

Fonta Fest da tutto esaurito

L’affluenza è stata molto alta già dal mattino con la partenza in bicicletta dalla Chiesa della Madonna del Pozzo a cui è seguito il pranzo, le attività ludiche pomeridiane per bambini proposte dalla Commissione biblioteca, le bancarelle e le dimostrazioni degli Arcieri.

La serata è proseguita romanticamente al tramonto sulle note di Numa ft. Filippo Severgnini & Alma e dei September to May, che hanno intrattenuto e coinvolto il pubblico fino a sera con numeri da tutto esaurito.

“Come amministrazione comunale avevamo, fin dall’inizio mandato, l’obiettivo di far rivivere la Fontana Pensierosa che da troppo tempo necessitava di cure - racconta il vicesindaco Daniel Bressan – questo è stato possibile grazie all’intervento di riqualificazione realizzato lo scorso anno, con il preziosissimo lavoro dei cacciatori di Offanengo”. “Come Commissione ambiente non volevamo però fermarci alla semplice riqualificazione e sistemazione fatta dell’area, ritenevamo che per far rivivere il luogo dovevamo necessariamente farlo amare, farlo ritornare quanto (o più) è stato per noi negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza: un luogo del cuore da vivere, sentire nostro e quindi voler difendere e proteggere”. “Nel corso delle attività della Commissione è nata l’idea di una festa che potesse avvicinare tutta la cittadinanza, dalle famiglie ai giovani, dai meno giovani a chi il fontanile lo ricordava nella propria infanzia. Per l’evento sono stati coinvolti alcuni esercizi di Offanengo il Longo Pub, il bar Centrale e la Dolce Idea che si sono subito offerti di collaborare a questo evento anche se, senza uno storico, poteva essere un salto nel buio”.

Così rivive la Fontana Pensierosa

“I numeri sono stati decisamente al di sopra delle nostre aspettative - conclude Bressan - Abbiamo stimato che nel corso della giornata, l’evento abbia intercettato e coinvolto almeno 1000 persone, ben oltre quanto potevamo immaginare. Questa edizione ci dà inoltre la consapevolezza e l’esperienza per proporre, in futuro, nuove iniziative. Auspichiamo il coinvolgimento di nuove leve nell’organizzazione delle prossime attività, che richiedono un notevole impegno sia dal punto di vista pratico che burocratico. Ci tengo inoltre a ringraziare tutti i membri della commissione ambiente che, guidati dalla presidente Gaia Mussi, hanno permesso di creare tutto questo, con particolare menzione per l’instancabile Claudio Zibelli e Matteo Ghisetti. Un grazie anche all’architetto Matteo Polonini, nostro dipendente comunale, che ci ha supportato anche in orario extra lavorativo, anche fino a notte inoltrata. Fondamentale il supporto di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento con la bagnatura della strada campestre, la predisposizione delle pratiche amministrative o la fornitura di tavoli e attrezzature.. e non per ultimo, gli esercizi commerciali che hanno reso un servizio impeccabile”.