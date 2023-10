Festival della SOStenibilità, al Parco del Serio due convegni sull'ambiente

Archiviato l’appuntamento di domenica all’Orto Botanico “G. Longhi” di Romano di Lombardia, dove si è svolta la Festa d’autunno, con visite guidate, laboratori, spettacoli, giochi, noleggio gratuito di biciclette e hugbike, la bicicletta degli abbracci, nell’ambito del progetto "Seminare Valore Coltivare Comunità", in collaborazione con la Cooperativa sociale Gasparina di Sopra, moobaacoop, Mestieri Lombardia di Treviglio, sarà un’altra settimana ricca di appuntamenti, quella che si apre per il Parco del Serio presieduto da Basilio Monaci.

Un convegno sui servizi ecosistemici

Saranno due i convegni che vedono il Parco tra i protagonisti: il primo, dal titolo “Capitale naturale e servizi ecosistemici: pratiche e prospettive per il futuro”, approfondirà i temi legati ai servizi ecosistemici, nell’ambito del progetto Arco Blu, realizzato dal Parco grazie al bando Capitale Naturale della Fondazione Cariplo. L’iniziativa che si terrà giovedì a Romano di Lombardia a partire dalle 9 e proseguirà per tutta la giornata, prevede una parte di workshop nella sala della Rocca, sede del Parco del Serio (in piazza Rocca, 1), cui si potrà accedere iscrivendosi compilando il form online.

Nel pomeriggio, la visita guidata ad alcuni interventi realizzati grazie al bando Capitale naturale. Secondo la definizione data dalla Valutazione degli ecosistemi del millennio (“Millennium Ecosystem Assessment”), i servizi eco sistemici, sono i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano. I principali servizi sono approvvigionamento (produzione di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile),

regolazione (depurazione dell’acqua, impollinazione e controllo delle infestazioni, regolazione del clima e delle maree) e valori culturali (estetici, spirituali, educativi e ricreativi).

Festival della SOStenibilità

Il secondo convegno, dal titolo “Prima esperienza di analisi e riconoscimenti dei Servizi Ecosistemici nel territorio della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco”, si terrà venerdì pomeriggio, organizzato sempre con Fondazione Cariplo, nell’ambito della Settimana della Sostenibilità, che si concluderà a Romano, domenica 22 ottobre, con il Festival della SOStenibilità. Di particolare rilievo nel convegno di venerdì, l’approfondimento sulle buone pratiche agricole, curato dal professor Fulvio Adobati, docente di Urbanistica all’Università di Bergamo, dov’è anche direttore del Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”.

Gli eventi si collocano nel calendario degli appuntamenti che il Parco del Serio ha programmato nell’ambito dei festeggiamenti per il quarantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 86/1983, Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

"I custodi dei sapori del Parco"

Al Festival della SOStenibilità, che domenica interesserà il centro di Romano di Lombardia (Piazza Roma, via Rubini, via Tadini e i portici della Misericordia), parteciperà con un suo stand anche il Parco del Serio, che presenterà alle 10.15 il progetto “I custodi dei sapori del Parco”, condividendo gli obiettivi degli organizzatori volti a stimolare riflessioni e azioni concrete al fine di sensibilizzare i cittadini rispetto ai temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Per il presidente Basilio Monaci, la soddisfazione di poter concludere un lungo progetto, che ha visto il Parco del Serio tra i protagonisti, attraverso l’organizzazione di questi convegni, strumento per mettere meglio a fuoco i progetti che il Parco ha sviluppato, grazie all’impegno del personale tecnico, amministrativo, operativo in servizio e delle Guardie Ecologiche Volontarie.