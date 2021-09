Festival dei borghi più belli d'Italia: Gradella c'è

Al Festival dei borghi più belli d'Italia svoltosi nei giorni scorsi a Tremosine e Gardone Riviera c'era anche Gradella. L'Amministrazione ha partecipato con uno stand.

Una intensa tre giorni per il XIII Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d’Italia.

Tremosine e Gardone Riviera hanno fatto da splendida cornice alla manifestazione più importante dell’associazione di cui Pandino fa parte grazie alla frazione di Gradella.

"Come Amministrazione abbiamo voluto partecipare con un nostro stand all’evento per distribuire materiale informativo e promozionale sia del borgo sia degli altri punti d’interesse del nostro territorio, a partire dal castello - ha spiegato l'assessore Riccardo Bosa - Come assessore al Turismo ho avuto l’onore di rappresentare il nostro Comune durante la cerimonia d'inaugurazione, accanto ad altri sindaci dei borghi provenienti da tutta Italia. Una cerimonia nella piazza centrale, proprio davanti al nostro stand e che per volere del direttivo nazionale ha visto le nostre dame viscontee come primo gruppo ad esibirsi".