Festa del tortello cremasco 2021: ecco dove gustare il piatto della tradizione

La Festa del tortello cremasco 2021 si farà. Dal 7 al 29 agosto torna l'appuntamento con uno dei piatti più invitanti della tradizione lombarda. Sono i tortelli cremaschi, ormai celebri in tutto il Paese e per gustarli sarà possibile scegliere tra una vasta offerta.

Festa del tortello...itinerante

L’Amministrazione comunale di Crema per promuovere la tradizione gastronomica ed i prodotti tipici, tradizionali e locali, quali elementi rappresentativi della storia e della cultura del territorio cremasco, non ha rinunciato alla tradizionale manifestazione estiva rivedendone, anche per l’edizione 2021, l’impostazione. Le misure sanitarie ancora vigenti prevedono il distanziamento interpersonale e rendono, quindi, difficoltoso svolgere in sicurezza la tradizionale manifestazione di piazza.

Un menù da leccarsi i baffi

Anche per l’edizione 2021 l’assessore al Turismo Emanuela Nichetti ha promosso un’azione di sinergia e coordinamento fra il Comune di Crema e i ristoratori di Crema e del territorio che sono stati invitati ad aderire ad una iniziativa comune forti del successo della prima edizione dell’anno scorso. Le adesioni sono state raccolte nelle scorse settimane e all’invito hanno aderito 17 ristoranti e agriturismi di Crema e del territorio che, per tutto il periodo dell’iniziativa si impegnano a proporre un menù dedicato: tortelli cremaschi, salva con le tighe e bertolina a prezzi fissi.

Tutti garantiranno sia il consumo presso i locali sia l’asporto (alcuni anche la consegna al domicilio). Per tutti vale inoltre l’impegno ad utilizzare per gli imballaggi dei cibi materiale ecologico e riciclabile. Il Comune di Crema doterà i ristoranti che partecipano vetrofanie brandizzate.

L'elenco dei ristoranti aderenti: