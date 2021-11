Festa del Ringraziamento, centinaia di trattori invadono il paese

Rivolta

Ieri, domenica 28 novembre, gli agricoltori hanno celebrato la ricorrenza sfilando per le strade e pranzando tutti insieme.

Ieri, domenica 28 novembre, Festa del Ringraziamento a Rivolta. Buona la prima nell'area feste di via Masaccio, dove è stata allestita una tensostruttura all’interno della quale pranzare al coperto.

Festa del Ringraziamento

Sono stati centinaia i mezzi che domenica hanno partecipato alla festa organizzata dagli agricoltori del paese, sfilando lungo le vie fino in piazza Vittorio Emanuele II, tra il baccano dei motori e dei clacson che non si sentivano da prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Dopo la messa in basilica benedizione dei mezzi da parte del parroco don Dennis Feudatari, prima di un delizioso pranzo tutti insieme. Durante la giornata i produttori locali hanno anche allestito un banchetto di prodotti a km zero.