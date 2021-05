Federcaccia dona mille mascherine

Non si fermano le azioni di solidarietà dalla Federcaccia spinese, che questa volta ha donato mille mascherine chirurgiche all’associazione locale “La Solidarietà”.

Dalle donazioni ai rimborsi carburante

Come già scritto su queste pagine, non è la prima volta che Federcaccia si dà da fare per la comunità, ma raramente le doppiette sono state protagoniste di così tante iniziative in così poco tempo. Ad aprile, per esempio, doppia donazione a “La solidarietà”, prima devolvendo i proventi della lotteria pasquale e poi rimborsando il costo del carburante del mezzo della onlus, che si sta occupando del giro di vaccinazioni agli anziani non autosufficienti del paese.

Con quest’ultima donazione Federcaccia mette il sigillo su un percorso duraturo, garantito dal presidente Andrea Morandi e da tutti i soci tesserati