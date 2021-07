Europei, Italia in finale: foto e video dei festeggiamenti in centro a Treviglio

E' finale: l'Italia ha battuto la Spagna nella semifinale degli Europei 2020 a Wembley. Una partita agguerritissima, quella giocata ieri sera martedì 6 luglio 2021, conclusasi ai rigori dopo 120 minuti di una grandissima prova per la formazione di Roberto Mancini. I tempi regolamentari si erano chiusi 1-1.

Italia-Spagna 5-3: festa e caroselli per Treviglio

Lungo la circonvallazione di Treviglio, come già settimana scorsa per la vittoria contro il Belgio ai Quarti di Finale, sono già cominciati i festeggiamenti spontanei dei tifosi: clacson, bandiere e festa, per celebrare l'impresa della Nazionale.