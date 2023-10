"Endometriosi", la pizza in rosa che promuove la ricerca

"Endometriosi", la pizza rosa per la ricerca che spopola agli Europei. Al Campionato Europeo della Pizza del 16 e 17 ottobre scorso la Pizzeria "Leon Rampante" di Palazzo Pignano ha presentato una pizza tutta in rosa. Il nome della nuova proposta? "Endometriosi".

"Endometriosi", la pizza della ricerca

Certo, un nome un po’ inusuale per una pizza carica di significato simbolico, pensata per far conoscere una patologia che colpisce l’utero femminile fortemente invalidante, ancora sottovalutata, difficile da diagnosticare e per cui non esiste ancora cura. Una malattia che ha un impatto significativo anche sulla situazione economica e professionale del lungo periodo.

Gli ingredienti scelti sono decisamente curati a partire dalla base della pasta: 1 kg di farina Original Kamut con 70 % di idratazione, sale iodato e olio evo. La parte del lievito è suddivisa tra una percentuale di lievito madre naturale e una di lievito secco di birra con una tempistica di maturazione che prevede un arco di 48 ore.

Il pizzaiolo Virgilio Uberti ha deciso di farcire la pizza con una crema di zucca, tipica del periodo autunnale, coltivata dall’istituto di agraria "Stanga" di Crema, tre tipologie di latticini del territorio (sfilacci di mozzarella provenienti dal caseificio di Trescore Cremasco e due formaggi di capra del caseificio bergamasco di Ardesio) e un tocco decisamente "sano" con castagne e noci bio e infine semi di lino.

Valore umano e sociale

Una pizza che ha racchiuso, nella sua originalità, un incrocio tra tradizione, stagionalità e attenzione agli ingredienti. Infatti, fra gli alimenti da portare in tavola anti-endometriosi, ci sono cibi ricchi di fibre, come i cereali integrali, legumi e verdure fresche e cotte. E sicuramente è stato coraggioso per una pizzeria di un paese di campagna partecipare ad un campionato europeo della pizza così prestigioso come quello che si è svolto nella cornice milanese della Fiera Host dedicata alla ristorazione, presentando poi una pizza così particolare. Il tema delle prove gastronomiche di quest’anno, giudicate da una giuria altamente qualificata in base a gusto e cottura, era "La Pizza" e la proposta dell’ex vicesindaco Uberti è stata apprezzata per il suo valore umano e sociale.