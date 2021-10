Eletto il Direttivo provinciale di Cremona, presidente Giovanna Ginelli

Associazione nazionale combattenti e reduci

Domenica mattina a Pandino il congresso ha espresso il suo voto.

Non solo sagra domenica 17 ottobre a Pandino, nelle ex scuole medie infatti si è tenuto anche il congresso per l'elezione del Direttivo provinciale dell’«Associazione combattenti e reduci» di Cremona.

Eletto il Direttivo provinciale

Ecco il nuovo Consiglio direttivo in carica per il triennio 2021-2024: presidente Giovanna Ginelli già presidente della sezione di Casaletto Vaprio, vicepresidente Francesco Bogliolo (vice di quella di Pandino), segretario Battista Alloni (presidente di quella di Pianengo) e revisore Alessio Andena di Pandino.

Ginelli succede a Mauro Bodini quasi con un plebiscito: ha ottenuto infatti 899 contro i 174 del rappresentante della seconda lista, Sergio Fontana.

"Mi impegno a risvegliare le sezioni non funzionanti"

Ginelli è pronta a fare del suo meglio.

"La mia disponibilità a candidarmi per il ruolo di presidente provinciale dell'associazione nasce da lontano - ha detto - in famiglia e nella memoria di mio padre oltre che combattente della Seconda Guerra Mondiale, pluridecorato, è stato presidente della sezione di Casaletto Vaprio dal 1976 al 1983. Dal mese di aprile 2011 sono presidente della sezione di Casaletto Vaprio e nel dare il mio massimo impegno per la nuova responsabilità desidero ringraziare tutti i presidenti di sezione che mi hanno dato la loro fiducia e ringrazio anche tutti gli altri, perché solo uniti potremo dare un futuro alle nostre associazioni, attualmente 31 operative in provincia, e sarà mio impegno risvegliare alcune sezioni ora non funzionanti. Il mio primo obiettivo sarà di conoscere tutte le realtà presenti a Cremona, ascoltarle e insieme al direttivo stendere un programma per dare continuità, cercando di portare la nostra storia al mondo giovanile".

