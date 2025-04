Eccellenze enogastronomiche, i pizzaioli dell'anno sono a Vailate

I migliori pizzaioli dell’anno? Sono a Vailate. Attilio Cosentini e Veronica Manitta, coppia nella vita e al lavoro, hanno ottenuto l’ambito riconoscimento da parte della prestigiosa Guida Peperoncino Rosso.

Pizzaioli dell'anno

Proprio di recente i titolari di "Attilio Pizzeria & Long Drink" di via Marconi 29 erano stati insigniti del Leone d’Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia, solo l’ultimo dei tanti riconoscimenti ottenuti in questi anno. E ora la loro bacheca si arricchisce con la nomina di "Pizzaioli dell’anno". Merito del grande lavoro di ricerca e innovazione, che in 15 anni ha permesso di passare da una piccola pizzeria d’asporto a Treviglio a un locale con 100 coperti, dove oggi vengono anche offerti aperitivi, antipasti, hamburger e dolci. La Guida Peperoncino Rosso ha scelto Attilio e Veronica per la loro capacità di sviluppare continui progetti. Basti pensare che hanno perfino registrato il marchio "Scrokkiami" per la loro pizza in pala romana e hanno dato vita, assieme al maestro Giovanni Mascari, alla Pizza Sushi. Di recente, invece, nel menù sono entrati anche "Il Padellino" e la "Cubo Pizza".

"Siamo orgogliosi"

"Essere tra i migliori professionisti della pizza, all’interno della Guida Peperoncino Rosso, ci rende orgogliosi e ci fa conoscere sempre più nel panorama nazionale, dove miriamo a confermarci, anno dopo anno, come pizzaioli d’eccellenza", hanno commentato Attilio Cosentini e Veronica Manitta.

Ma le belle notizie per i due pizzaioli di Vailate non finiscono qui. Nei giorni scorsi, infatti, hanno ottenuto il Certificato di Eccellenza dal "Giornale della Pizza", vero e proprio punto di riferimento per chi opera nel settore, con tanto di intervista sulla rivista. L’ennesimo, e probabilmente non ultimo, riconoscimento che la coppia ottiene per aver dimostrato impegno e professionalità nel mondo dell’arte bianca.