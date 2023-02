È un allevatore di Calcio il nuovo presidente dei Giovani agricoltori Bergamo

È un imprenditore di Calcio il nuovo presidente dell'Associazione nazionale giovani agricoltori di Confagricoltura Bergamo: si tratta di Gianluigi Pesenti, della azienda agricola Fratelli Pesenti che alleva bovini nella Bassa orientale.

Nuovo presidente per l'Associazione nazionale giovani agricoltori di Confagricoltura Bergamo

Martedì sera, nella sede dell'Anga di Azzano San Paolo, Gianluigi Pesenti è stato scelto dai soci per guidare l’associazione nei prossimi tre anni, dopo le dimissioni di Roberta Gritti.

“Per quanto riguarda la mia esperienza in Anga Bergamo – spiega la presidente uscente Roberta Gritti - posso senza ombra di dubbio affermare che in Confagricoltura Giovani c'è tantissimo materiale e tanto terreno fertile su cui poter lavorare e studiare i temi sempre più attuali di agricoltura e produzione agroalimentare. I ragazzi sono una fonte inesauribile di idee innovative, grinta e voglia di spendersi per la meravigliosa realtà agricola che vivono quotidianamente e che rappresenta il futuro di tutti noi. Desidero ringraziare Confagricoltura Bergamo tutta, in particolare il Presidente Giavazzi, il Direttore Ferrazzoli, Francesco Tassetti segretario di Anga ed Elena Acerbis per avermi accolta e accompagnata durante tutta questa avventura, che mi ha permesso di crescere dal punto di vista lavorativo ed umano. Nuove condizioni di vita personale, che mi concedono poco tempo da dedicare ad Anga, mi hanno portato a decidere di rassegnare le dimissioni da Presidente Anga Bergamo così che il ruolo possa essere svolto con la quantità e la qualità di tempo ed attenzione che merita. Desidero fare un grandissimo in bocca al lupo a Gianluigi e gli auguro di svolgere un ottimo lavoro come neo presidente!”

Gianluigi Pesenti: "Un'esperienza nuova, ora tracciamo un percorso condiviso"

Da oggi prende così avvio il triennio con la nuova guida per l’Anga Bergamo, al cui fianco resta in carica come vicepresidente Andrea Palma Camozzi.

“Desidero innanzitutto ringraziare Confagricoltura Bergamo per avermi dato questa opportunità che rappresenta per me un'esperienza nuova e per la fiducia riposta nei miei confronti e naturalmente ringrazio Roberta Gritti per il passaggio di testimone e per il lavoro svolto fino ad oggi. Parlare in questo momento di progetti e programmazione ritengo sia prematuro, vorrei in prima battuta conoscere meglio le persone che compongono l' Anga Bergamo, capire quali sono le loro attività, le loro idee e le loro aspettative in modo da poter tracciare un percorso condiviso. So per certo di contare su giovani validi e competenti, ed è per questo motivo che ho deciso di accettare la nomina di Presidente. Credo infatti che la componente umana sia il fattore chiave di un progetto efficace. Mi piacerebbe che ogni componente attraverso l'Anga acquisisca informazioni e competenze aggiuntive crescendo quindi anche dal punto di vista professionale. Sono convinto che la buona riuscita del progetto dipenda da tutti, pertanto vorrei che questa sfida, non fosse solo mia ma di tutto il gruppo."

Nella foto in alto: Roberta Gritti e Gianluigi Pesenti