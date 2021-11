Dotare il paese di eco-compattatori

"Dotiamo il paese di eco-compattatori". È la proposta del comitato "Ambiente e benessere a Spino d'Adda" per favorire l’educazione ambientale.

Si tratta di macchinari costruiti allo scopo di raccogliere bottiglie in polietilene tereftalato, flaconi di detersivi e lattine di alluminio, il cui volume viene ridotto per facilitarne trasporto e smaltimento. Spesso situati davanti ai supermercati, gli eco-compattatori hanno la caratteristica di ricompensare i clienti che li utilizzano.

Come riconoscimento vengono solitamente elargiti dei coupon, spendibili nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

"Per ciascun rifiuto smaltito, viene rilasciato un buono che è possibile convertire in sconti presso esercizi commerciali convenzionati o persino, come già avviene in alcuni Comuni, in agevolazioni sulla tassa dei rifiuti - ha spiegato il presidente del comitato Vincenzo Mottola - Perché utilizzare i “mangiaplastica” è una buona idea? Le 'reverse vending machine' hanno un grande valore didattico proprio perché, premiando chi le usa, educano la popolazione all’attenzione per l’ambiente, a cominciare dai più piccoli, e contribuiscono in modo sensibile a tener pulite strade e centri urbani. Di solito sono posizionati in luoghi strategici, supermercati e centri commerciali ma proprio per la loro valenza educativa potrebbero stare anche accanto ai plessi scolastici".