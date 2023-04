Dopo sette anni di stop martedì ritorna "Soncino Fantasy"

Nello splendido scenario della Rocca di Soncino, si svolgerà la dodicesima edizione della Manifestazione “Soncino Fantasy”, il grande evento dedicato al mondo de "Il Signore degli Anelli" e al Fantasy in generale. Dopo sette anni, ritorna la manifestazione che ha visto nell’ultima edizione, una partecipazione di pubblico di oltre 15mila visitatori e con oltre 3.500 bambini completamente vestiti.

Torna "Soncino Fantasy"

L’edizione 2023, come sempre, sarà dedicata ai due temi classici: Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. La manifestazione è rivolta principalmente ai bambini, ma prevede anche molti spettacoli e animazioni, aree ludiche e ampi spazi con tavoli gioco, dedicati ad un pubblico adulto.

L’animazione per bambini è completamente e liberamente ispirata alla Saga Cinematografica de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, e prevede tutte le ambientazioni, gli spettacoli e i personaggi presenti nei film. Oltre ad assistere ai diversi spettacoli in programma, tutti i bambini potranno anche partecipare attivamente alla manifestazione. Saranno truccati e vestiti con abiti a tema e potranno, anche per un solo giorno, essere “catapultati” in questo meraviglioso viaggio fuori dal tempo tra centinaia di personaggi magici e fantastici.

La grande battaglia

Nel biglietto di ingresso (15 euro, gratis per i bambini sotto i 5 anni), per tutti i bambini (da 5 fino a 12 anni) sarà compresa la vestizione con abiti completi, l’armamento con archi, spade e scudi, l’arruolamento e l’addestramento per l’avventura con gli animatori. A conclusione della manifestazione, verrà prevista la “Grande Battaglia Finale”, che in questi anni ha visto la partecipazione di oltre 3.500 bambini contro le “forze del male”.

Artisti e spettacoli

La manifestazione, oltre a prevedere molti personaggi e molti artisti e spettacoli dedicati al “mondo Tolkieniano”, vede anche la partecipazione di diversi altri artisti con spettacoli ispirati al Medioevo e al Fantasy più in generale. Saranno inoltre presenti anche aree tematiche con Botteghe e Banchi particolari e molto caratteristici.

Un’area principale sarà dedicata al “Mercatino Tolkieniano”, mentre diverse altre aree collaterali saranno dedicate al Fantasy, al Medioevo Fantastico e all’artigianato storico più in generale. Sono stati previsti oltre 50 espositori, collocati nelle diverse aree di svolgimento della manifestazione.

La monte elfica

All’interno della manifestazione la moneta in uso sarà la “Moneta Elfica” che servirà per tutte le operazioni di compravendita per tutta la giornata. Il visitatore, prima di effettuare il proprio acquisto, dovrà recarsi al “Banco del Cambio” per la conversione della moneta corrente.