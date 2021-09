Don Mario Martinengo lascia Agnadello

Messa di saluto per don Mario Martinengo, che dopo 9 anni lascia la parrocchia di Agnadello.

La messa

Una giornata da ricordare per il parroco, quella di stamattina, domenica 12 settembre. Una processione è partita dalla chiesa di San Bernardino alla Parrocchiale, dove don Mario ha officiato la sua ultima messa agnadellese, prima di partire alla volta di Bozzolo, dove sarà collaboratore parrocchiale. Presenti l'Amministrazione comunale, Avis, Aido, l'associazione Boschiroli e tantissimi parrocchiani desiderosi di salutare il sacerdote che dal 2012 presta servizio ad Agnadello.

Doni e ringraziamenti

Non sono mancati regali e omaggi da parte di amici e fedeli. L'associazione volontari "Boschiroli" gli ha fatto dono di una targa corredata dal ringraziamento per l'opera svolta in parrocchiale, mentre la comunità ha offerto una casula con l'immagine della Madonna della vittoria.

Anche il sindaco Stefano Samarati ha preso la parola per ringraziare il parroco, soprattutto per l'operato svolto dall'insorgere della pandemia, di fronte alla quale don Mario non si è mai tirato indietro. Al termine della funzione, davanti alla chiesa, il Corpo bandistico di Agnadello ha "suonato" il suo arrivederci.

Don Mario Martinengo

Classe 1948, don Mario Martinengo ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 24 giugno 1972.

Vicario parrocchiale al S. Bernardo di Cremona fino al 1977, dal '77 all'89 ha svolto il medesimo ruolo a Rivolta d’Adda. E' stato parroco di Commessaggio dal 1989 al 2005 e di San Leonardo in Casalmaggiore dal 2005 al 2012, prima di approdare ad Agnadello.