Don Edoardo Nisoli festeggia 55 anni di sacerdozio

Il «don per eccellenza»: 55 anni di sacerdozio per l’ex vicario parrocchiale don Edoardo Nisoli. Un grande traguardo per un sacerdote, di cui tanti a Vailate hanno un ricordo ancora molto vivo.

Don Edoardo da 55 anni

Classe 1943, è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1969 e ha svolto il suo primo incarico pastorale a Vailate fino al 1987. Nei suoi diciotto anni di sacerdozio a Vailate ha lasciato sicuramente il segno per i suoi modi gentili di ascolto e di sensibilità verso tutti: è nominato ancora oggi «il don per eccellenza». Negli ultimi anni era parroco a Vidalengo (frazione di Caravaggio), e ha lasciato l’incarico l’anno scorso per raggiunti limiti d’età.

Ma il suo legame con Vailate non è certo venuto meno tant’è che ogni tanto torna a dare una mano con piacere all’attuale parroco don Natalino Tibaldini. Nel 2010 è stato nominato addirittura cittadino onorario del Comune di vailate. Tanti gli auguri che gli sono arrivati tramite i canali social tra cui quello del capogruppo di minoranza di Prima Vailate Pierangelo Cofferati.

«A titolo personale, ma credendo di interpretare i sentimenti di tanti cittadini vailatesi - ha dichiarato l’ex sindaco ed ex vicesindaco di Vailate - voglio esprimere le felicitazioni e i complimenti a don Edoardo per i suoi 55 anni di sacerdozio. Considerato il don per eccellenza, almeno per la mia generazione (classe 1971), è stato a Vailate per 18 anni lasciando un segno profondo e sincero nel cuore di tutti noi. Non c’è vailatese che ancora oggi, vedendolo per le vie del paese o alla messa in parrocchia o all’ospedale Caimi, non si affanni per avvicinarsi a lui a stringergli la mano e a fare due parole. Un sacerdote che è stato sempre vicino anche ai giovani e ha saputo accompagnare la nostra generazione con il giusto mix tra fede cristiana, rettitudine e senso civico».

Cappellano all'ospedale

Anche la comunità di Vidalengo ha ricordato con particolare affetto l’anniversario di ordinazione di don Edoardo come guida spirituale per ben 15 anni. Dopo aver trascorso 18 anni a Vailate infatti, dedicandosi in particolare ai giovani, alla scuola, alle diverse attività parrocchiali e all’assistenza nella residenza sanitaria, era stato trasferito a Treviglio, in cui ha svolto il ruolo di cappellano in ospedale per 22 anni. Infine, l’arrivo a Vidalengo nel 2008 come successore di don Tonino Blini.

