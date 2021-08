Dal Parco del Serio l'allerta per il rischio incendi

Anche l'Italia brucia, letteralmente. Il caldo record degli ultimi giorni ha causato incendi devastanti in moltissime regioni, soprattutto al Sud dove ieri si è raggiunta la temperatura record di 48,8 gradi. Per questo il Parco del Serio ha voluto lanciare un'allerta per richiamare tutti a comportamenti responsabili.

Attenzione al rischio incendi

Al fine di prevenire situazioni di pericolo, sia per la flora e la fauna presenti nel Parco che per le persone residenti il presidente del Parco del Serio Basilio Monaci ha invitato alla prudenza e all'attenzione, richiamando tutti a tenere comportamenti corretti.

"Invito tutti i cittadini, in questi giorni di meritate vacanze, a visitare e trascorrere liete ore nel Parco del Serio ma tengo a ricordare che è indispensabile non accedere fuochi nei boschi o in aree con vegetazione secca intorno e non gettare mozziconi di sigaretta ne altri oggetti dai finestrini delle auto. Sottolineo infine, che la semplice accensione di un fuoco nelle zone non autorizzate, anche se non si sviluppa alcun incendio, comporta comunque il pagamento di una sanzione ”.

Le regole da rispettare

Tra le buone abitudini da ricordare: