Da Vailate a san Bernardino, ritorno sul palco "stellare" per i ragazzi di MagicaMusica

Buona la prima e buona anche la seconda: la ripartenza live dell’orchestra MagicaMusica è stata stellare. Grande serata sabato 10 settembre a Vailate, all’oratorio, in compagnia di varie associazioni del paese. Ieri sera, invece, bellissimo live in piazza della chiesa a san Bernardino, per festeggiare nell’ambito della sagra patronale.

Ritorno sul palco stellare per MagicaMusica

“Tornare sul palco – spiega il maestro Lombardi – è sempre una grandissima emozione, ma non ci aspettavamo così tanto calore”.

Mani tese al cielo e danze hanno accompagnato i magici musicisti tra brani della tradizione e grandi novità, riprese dalla scaletta del musical Sbulli.

“Grazie di cuore a tutti gli organizzatori di Vailate e di san Bernardino ci avete regalato un grande ritorno sul palco, una bella opportunità di divulgare in musica il nostro messaggio di inclusione sociale”.

Questa settimana i magici artisti incontreranno i bimbi della scuola primaria di Offanengo, in vista dell’appuntamento musicale in calendario per domenica 18 settembre in piazza senatore Patrini. Il concerto rientra nell’ambito delle iniziative previste per il Settembre Offanenghese.