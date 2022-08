Da Serina a Soncino: la Transumanza dei bergamini torna nella Bassa

Festival del pastoralismo, i bergamini invadono la Bassa. L'associazione «Pastoralismo alpino» in collaborazione con il Comune di Romano organizza la Transumanza dei Bergamini. Giunta alla sua terza edizione si intende presentare e promuovere quale importante evento regionale in concomitanza con l’imminente approvazione di un progetto di legge regionale a sostegno del pastoralismo e della transumanza. La manifestazione consiste nella rievocazione della transumanza storica degli allevatori delle valli orobiche verso la pianura padana (dalla fine del Trecento a quella del Novecento).

Dal 22 settembre, si parte da Serina e si arriva a Soncino

La Transumanza dei bergamini si muoverà da Serina il 22 settembre per raggiungere Soncino il 1° ottobre.

Il 27 settembre, la carovana composta da bovini e cavalli partirà da Pagazzano e sosterà a Romano, nell'area della Rocca Viscontea, dove verranno organizzati degli eventi distribuiti tra la piazza e i portici della Misericordia. In città verrà organizzata sotto i Portici della Misericordia la Mostra didattica e nel pomeriggio ci saranno i mercatini (prodotti del territorio). La sera si terrà lo spettacolo – performance teatrale «Vita da bergamì», in Piazza Riccardo Manetta (con la partecipazione di gruppi e compagnie teatrali di Romano e di Covo). Il giorno Giovedì 28 avranno luogo attività didattiche con i ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie della città sempre nell’area intorno alla Rocca. Collaborerà all'evento anche l’Istituto G.B. Rubini (Enogastronomia e ospitalità alberghiera).