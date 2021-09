Da oggi vaccini liberi per ragazzi a Treviglio e Dalmine

Vaccini liberi e senza prenotazione per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni ancora non vaccinati. Da oggi, lunedì 6 settembre, a domenica 12 settembre, l'Asst Bergamo Ovest ha aperto la possibilità ai ragazzi in procinto di tornare a scuola di vaccinarsi senza prenotazione, semplicemente presentandosi a Treviglio o a Dalmine accompagnati - se minorenni - da un genitore. L'iniziativa rientra nella più vasta analoga campagna promossa da Regione Lombardia nei giorni scorsi.

Vaccini liberi a Treviglio e Dalmine

L'operazione è pensata per potenziare ancora di più la copertura vaccinale della popolazione scolastica. Si potrà accedere ai due centri vaccinali di TreviglioFiera e del Centro universitario sportivo di Dalmine nei giorni e negli orari di apertura dei due hub. Indicativamente, salvo eventuali modifiche che saranno riportate di volta in volta sul sito, l'apertura è dalle 8 alle 16.

A Dalmine sarà garantita anche una consulenza pediatrica con linea dedicata, dalle 8 alle 16, per tutta la settimana.

Non occorre prenotarsi sul sito di Regione: basta presentarsi con tessera sanitaria e documento d'identità. Per i minorenni è necessaria ovviamente la presenza di un genitore, di un tutore legale o di un delegato.

I cittadini over60 e il personale della scuola

Si ricorda che anche i cittadini Over60 potranno, fino a fine settembre, presentarsi negli hub di Dalmine o di Treviglio, con accesso libero senza prenotazione, per ricevere il vaccino Johnson&Johnson a somministrazione unica. L’orario di presentazione è dalle ore 08.00 alle ore 14.00. Anche per il personale scolastico l’accesso senza prenotazione, ma con autocertificazione, ed è sempre possibile nei due hub di Dalmine o di Treviglio. L’orario di presentazione è dalle 8 alle ore 14.