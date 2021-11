Da domani mascherina obbligatoria all'aperto sul territorio comunale

Nessun allarme ma è bene dare un segnale di attenzione alla cittadinanza e così il sindaco di Rivolta Giovanni Sgroi in queste ore sta firmando l'ordinanza che impone la mascherina all'aperto sul territorio comunale dal primo dicembre al 15 gennaio.

"Il trend è in crescita, ma non esponenziale, quindi non intendo allertare la popolazione: lo screening-tampone concordato con l’Asl nella scuola primaria ha dato un solo esito positivo - ha spiegato ieri, lunedì 29 novembre, in Consiglio comunale - ma sto spingendo perché lo screening venga effettuato anche alla scuola materna perché la maggior parte dei bambini non è vaccinato e, indipendentemente dalla libertà di scelta di ciascun individuo, domani emetterò un’ordinanza per imporre l’obbligo di portare la mascherina anche all’aperto sul territorio comunale dal primo dicembre al 15 gennaio. Non siamo in zona rossa, per fortuna, possiamo circolare ma è un segnale da dare al cittadino perché presti attenzione".