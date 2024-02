«Cuore e Vita» ricorda Battista Regonesi con una donazione

In occasione del primo anniversario della scomparsa del compianto Battista Regonesi, già presidente dell’associazione «Cuore e Vita» di Treviglio, l’ASST Bergamo Ovest ha voluto ricordarlo con un momento commemorativo.

In memoria di Battista Regonesi

L’ASST Bergamo Ovest non dimentica il presidente di «Cuore e Vita» scomparso un anno fa.

"Un ringraziamento di cuore – è d’uopo rimarcarlo, visto il contesto – al compianto professor Regonesi, alla sua famiglia e all’associazione – introduce così il dottor Antonio Manfredi, direttore sanitario - Le doti morali e l’attaccamento al territorio hanno fatto compiere questo gesto che merita l’attenzione di noi tutti. È straordinaria questa volontà di continuare a donare anche oltre i limiti naturali dell’esistenza, sapendo che in cambio, non potendosi beare dei sorrisi, si potrà ottenere “solo” la riconoscenza profonda dei beneficiari: i pazienti da una parte e i sanitari dall’altra (e quindi l’azienda che li rappresenta). Lo strumento donato si rivelerà utilissimo nella pratica clinica, permettendoci di fare una presa in carico più accurata dei pazienti che si rivolgeranno alla nostra struttura". "Una delle ultime volontà del professor Regonesi – ricorda Mauro Rondi, direttore f.f. della Cardiologia dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio - infatti, fu quella di donare al nostro reparto (reparto legato a filo diretto con l’Associazione in quanto i soci svolgono turni di volontariato proprio a favore dei pazienti ambulatoriali afferenti la nostra Cardiologia) un modulo per la misurazione della gittata cardiaca, strumento del valore commerciale complessivo di 4.636 euro che ci permette di monitorare i parametri emodinamici nei pazienti critici in modo ottimale".

Lo strumento, arrivato in azienda la scorsa primavera, è stato subito utilizzato ma, solo oggi, proprio per ricordare con la sua famiglia Battista Regonesi, si è organizzato un momento ufficiale. Erano presenti la moglie Teresa Segala, le figlie Daniela, Paola ed Emanuela, i nipoti Lorenzo e Francesca Fonte, la nipote Myriam, e i consiglieri di «Cuore e Vita» Antonio Carbone e Fortunata “Tellina” D’Amato.

“Volevo ringraziare per la possibilità da parte della nostra associazione di intervenire a questo momento - afferma Donatella Ronchi, presidente del sodalizio – e in particolare ci tengo a ringraziare i familiari del nostro compianto presidente per il lavoro svolto durante il suo mandato e per le donazioni fatte, con la speranza che siano di aiuto e utili per la Cardiologia del “nostro” ospedale di Treviglio”.

Il ricordo della famiglia

“Le cose migliori della vita sono le persone che ami, i luoghi che hai visto ed i ricordi che hai lasciato lungo il tuo cammino: così scriveva papà su un biglietto di Natale di parecchi anni fa - ricordano le figlie - perciò vi ringraziamo per questa cerimonia, ed immaginiamo che come noi, lui sia felice di essere ricordato e di veder realizzato un obiettivo della “sua” amata associazione. Al tempo stesso il nome di questa attrezzatura, misuratore della gittata cardiaca ci fa pensare ad uno slancio in avanti, ad un cuore pulsante, a un impegno vivo che continua grazie ai volontari. E facciamo nostre le parole di Alessandro D’Avenia: non si può morire del tutto se si è lottato per fare qualcosa di bello al mondo, se si è lottato per resistere alla tentazione del nulla”.

Chi era Regonesi

Nato a Sergnano (Cremona) nel 1939, si era laureato in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano. Dopo il matrimonio con Teresa Segala - insegnante - si è trasferito a Treviglio, città che amava profondamente, ricambiato. Nella sua vita ha dato il via a molteplici attività̀ culturali, in particolare lo ricordiamo quale insegnante e preside delle scuole medie Cameroni, presidente della Pro loco, dell’università Anteas e dell’associazione «Cuore e Vita». Scomparso venerdì 3 febbraio 2023 all’età di 83 anni.