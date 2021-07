Covid-19, continua la risalita dei casi. Treviglio +14, stabili i ricoveri

Continua il trend di risalita dei nuovi casi di Covid-19 in provincia di Bergamo. Lo confermano i dati di Ats Bergamo, diffusi ieri pomeriggio. A Treviglio, nella settimana tra il 21 e il 27 luglio i casi diagnosticati sono stati 14, la metà di quelli registrati a Bergamo città (che pure ha quattro volte gli abitanti della capitale della Bassa). Dati che, spiegano gli epidemiologi di Ats, "rispecchiano in sintesi quanto sta accadendo a livello nazionale, in seguito all'aumentata prevalenza della variante Delta (tracciabile nella nostra provincia intorno al 30% delle genotipizzazioni sui casi positivi) - commenta Ats - Si impone dunque la necessità di porre nuova e rinnovata attenzione".

Comune per Comune

Di seguito i nuovi contagi, Comune per Comune, in provincia di Bergamo, con le ultime due settimane a confronto. Colorati verso il rosso i Comuni in peggioramento, verso il verde quelli in miglioramento.