Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 5 al 7 aprile

Archiviate anche le festività pasquali (sotto la pioggia) ci attende un weekend di sole con tanti appuntamenti culturali e di svago tra la Bassa bergamasca e il Cremasco. Eccone alcuni dal 5 al 7 aprile 2024

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Tulipani al Cerreto

Un altro weekend per approfittare dell'occasione di cogliere coloratissimi tulipani immersi nella natura della frazione trevigliese. Grazie all'iniziativa di "quindicipertiche". Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.

L'Arhat Teatro di Pontirolo in scena a Treviglio

Nella serata di sabato 6 aprile 2024, a partire dalle 20.45, la compagnia teatrale pontirolese "Arhat Teatro", fondata e presieduta da Pierluigi Castelli, sarà ospitata all'interno del salone "Rosa Oprandi" sottostante la chiesa in via Della Pace, dove inscenerà lo spettacolo "Miriam/Maria". Ad ingresso gratuito, l'evento vedrà esibirsi sul palco Sara Battisti, Grazia Butti, Cristina Cavallari, Aqui Gaini, Martina Persico, Elena Ranghetti, Valentina Salvetti, Cristina Vavassori, attori del laboratorio condotto da Samuele Farina e Pierluigi Castelli. Assistente alla regia sarà proprio Farina, mentre regia e montaggio sono a cura di Castelli. Di seguito un'immagine di scena di una delle rappresentazioni della medesima pièce.

La sagra di Verdello

Entra nel vivo la sagra di Verdello, iniziata a Pasquetta. Sabato 6 aprile 2024 tanti appuntamenti: dall'esposizione di modellismo al Centro Anziani alla visita guidata al Museo Gambarini, dalla tradizionale pesca di beneficenza del gruppo missionario (alla Fabbrica sul Viale) al concerto del corpo bandistico musicale "Monsignor Chiodi" (in sala Abbiati alle 20.30). La mattina, alle 10, al cimitero si terrà anche la messa e la benedizione del Giardino della Memoria.

Domenica 7 aprile 2024 si riparte dalle 8.30 con "Torte in piazza" a cura del comitato genitori a cui seguirà, alle 9.30, la messa e l'inaugurazione della sede della Croce rossa a Verdello. Alle 10 appuntamento per le vie del paese con gli Urban Sketchers Bergamo per l'attività "Disegniamo insieme" e con il Ludobus Giochingiro a cura della Coop Alchimia. Nel pomeriggio tanto divertimento con il Circobus a cura di Spazio Circo Bergamo e alle 15 musica itinerante con Caravan Orkestar che dalle 16 (fino alle 23) si trasformerà in dj set. Nel pomeriggio, alle 16 estrazione della lotteria dei venticinquenni e Circo in filastrocche (in piazza Aldo Moro). Grande evento alle 20.30 con partenza dal Santuario per lo spettacolo finale in piazza Monsignor Grassi con la "Millenium Drum Corps".

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Caccia alle uova al Parco Fopa Gera

Appuntamento al Parco Fopa Gera di Ciserano (via Mendes) per la caccia alle uova in programma a Pasquetta ma rimandata a causa del meteo avverso. Domenica 7 aprile 2024 dalle 12 si può mangiare al sacco o in alternativa al bar si possono trovare panini, pizze e primi piatti (chi porta il cibo da casa ma vuole usufruire dei tavoli deve acquistare le bevande al bar). Dalle 14 inizio della caccia alle uova, gratuita e aperta a tutti, bambini e adulti. Tra i tanti ovetti nascosti ce ne sono tre che permettono di vincere un premio: l'uovo verde regala due aperitivi, l'uovo rosso due bottiglie di prosecco mentre l'uovo dorato - il più ambito di tutti - farà vincere l'allestimento di una festa di compleanno (periodo aprile/settembre). Per info scrivere al numero 3454476142 o consultare la pagina Facebook "Chiosco Fopa Gera".

Arcene in festa per il 160esimo anniversario della lacrimazione della Madonnina

Sarà un venerdì 5 aprile ricco di impegni per la comunità parrocchiale arcenese, chiamata a festeggiare i 160 anni della lacrimazione della Madonnina. Alla messa solenne delle 10, seguiranno nel pomeriggio la benedizione dei bambini e "Giochi di un tempo" in piazza della Civiltà Contadina. Alle 20.45, si farà ritorno nella chiesa di San Michele Arcangelo per il "Concerto della Madonnina". Domenica 7 aprile i festeggiamenti proseguiranno con la tradizionale processione per le vie del paese.

Arcene si colora con i "Fiori in piazza" di "Africa 2000"

La tradizionale raccolta fondi annuale della onlus arcenese "Africa 2000" ritorna in piazza della Civiltà Contadina con l'iniziativa "Fiori in piazza". L'appuntamento è per domenica 7 aprile dalle 8.30 alle 12.30.

A Caravaggio una mostra a San Bernardino

L'«Associazione Culturale Il Caravaggio», con il patrocinio della città di Caravaggio, organizza la mostra personale di Alberto Merisio «Sessant'anni e più in arte», che sarà inaugurata, presso l'Auditorium Piero Ferri, sabato 6 aprile alle 17.30 e visitabile fino a domenica 14 aprile. Interverranno l'Amministrazione Comunale di Caravaggio e il dott. Lucio De Luca. Orari di apertura: sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 Ingresso libero.

La rassegna «Weekend con l’autore» di Caravaggio apre agli scrittori nazionali

Oggi, venerdì 5 aprile, alle 20.45, la biblioteca comunale «Banfi» ospita lo scrittore Alessandro Morbidelli, vincitore del «Premio Giallo al Centro». Nel 2023 l’autore ha pubblicato «I figli dei chiodi» («Edizioni Vallecchi»), ispirato a una storia vera le cui vicende si intrecciano con l’ambiente della mafia pugliese. Questa sarà l’opera che presenterà a in città per la prima serata del nuovo format «Weekend con l’autore by night», che riprende ed amplia la rassegna già organizzata dalla biblioteca. Il «Coordinamento Libera Bergamo» interverrà ad arricchire la serata. L’incontro si svolgerà nell’auditorium «Piero Ferri» del centro civico San Bernardino alle 20.45.

Cosa fare a Romano e dintorni

Rubini Festival

Domani, sabato 6 aprile , sarà una giornata ricchissima di eventi per Romano, dove si svolgeranno diverse iniziative legate al Rubini Festival.

“Suonami! Piazza che vai pianoforte che trovi”. Dalle 9 alle 18invasione di pianoforti nel centro storico di Romano (piazza della Rocca, via Comelli Rubini, piazza Roma, piazza Longhi, piazza Garibaldi) a disposizione di chiunque voglia suonarli.

Dalle 16 alle 19 spazio a diversi eventi: “Rubini Flash Mob”. Tenori e pianisti improvvisano delle performance dedicate a Rubini sui pianoforti di "Suonami!"

“Passeggiata Letteraria: sulle orme di Rubini”. Un percorso guidato nei luoghi e nella vita di Rubini, nel cuore di Romano, accompagnati dalla voce di un tenore.

“L’altra metà del cielo: Amèlie Adèle Chaumel”: Alla Sala del Pirata nel Palazzo Rubini, presentazione della pubblicazione a cura dell'autore Achille Piacentini .Evento su prenotazione: tel 328 5897828 – rubini@rubinifestival.eu. Tutti gli eventi del Rubini Festival sono in collaborazione con Fondazione OO.PP. "G.B. Rubini" e Associazione culturale Cieli Vibranti.

Il nucleo dell'Arma Aeronautica di Urgnano festeggia i 30 anni dalla fondazione

Il Nucleo di Urgnano dell’Associazione Arma Aeronautica fu inaugurato ufficialmente il 30 ottobre 1994. L’organico iniziale e contava 48 soci e comprendeva ex sottufficiali ed ex avieri che avevano vestito la divisa dell’Arma Azzurra, oltre ad alcuni soci “aggregati” accomunati dalla passione per il volo. E' intitolato Antonio e Edgardo Larsimont Pergameni caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, entrambi decorati al valor militare. E nell'anno del 30ennale della fondazione ci si prepara a due giorni di festa:

Sabato 6 aprile dalle 10.30 alle 12.30 stand azzurro mentre dalle 14.30 alle 19 nella Sala d'armi del castello Albani saranno presenti simulatori di volo e verranno illustrate attività del Nucleo e materiali.

Domenica 7 aprile alle 8.15 ritrovo al castello Albani; alle 8.45 corteo verso la chiesa parrocchiale; alle 9 messa; alle 10 corteo verso il monumento agli aviatori; alle 10.30 alzabandiera e deposizione della corona di alloro; alle 10.45 corteo verso il castello Albani; alle 11 cerimonia protocollare, discorsi autorità e consegna benemerenze. Durante la giornata rimarrà aperto lo stand azzurro della sezione.

A Martinengo "mARTinCOMIX" torna al Filandone

Riparte l’appuntamento con gli appassionati di fumetti organizzato dalla Pro loco di Martinengo. Dal 6 al 21 aprile, al Filandone ritorna “mARTinCOMIX”, giunta alla sua quarta edizione con una mostra dedicata a Giampiero Casertano, disegnatore di Martin Mystère, Nick Raider, Dylan Dog e Tex Willer. Tanti appuntamenti per appassionati del settore ma non solo: incontri per bambini e adulti, conferenze di approfondimento, laboratori, attività e degustazioni con gli artisti. Il visitatore durante la mostra potrà ammirare le tavole originali di Dylan Dog e Tex Willer, le favolose tavole di “Guerre” e “Decio” e le chine di Martin Mystère. Saranno presenti anche i bozzetti preparatori per il racconto dedicato a Caravaggio, insieme a studi, dipinti e illustrazioni della storia scritta da Giuseppe De Nardo. La mostra, curata da Marco Ghion, disegnatore di Tex Willer, sarà visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Presente anche il Circolo Filatelico Bergamasco con una sezione di cartoline filateliche ispirate al mondo dei fumetti e al personaggio di Pinocchio. Inaugurazione sabato 6 alle 10.

Cosa fare nel Cremasco

Rivolta, "un borgo da scoprire"

Una giornata interamente dedicata al borgo da scoprire quella di domenica 7 aprile 2024. La Pro loco cittadina infatti ha organizzato un’iniziativa dedicata alla cultura e al turismo aderendo ad un’iniziativa di Pianura da scoprire dedicata alla visita di castelli, palazzi e borghi medievali. "Un Borgo da scoprire" si svolgerà nel pomeriggio dalle 14 alle 17.30 partendo dalla piazza Vittorio Emanuele II, sul lato dell’ingresso della basilica. Un grande impegno da parte della Pro loco rivoltana.

