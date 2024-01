Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 26 al 28 gennaio

Nel weekend in cui ricorre la celebrazione della Giornata della Memoria tanti appuntamenti, mostre ed eventi organizzati nei Comuni della Bassa bergamasca e del Cremasco. Eccone una carrellata da venerdì 26 a domenica 28 gennaio 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Teatro civile a Treviglio

Si parte venerdì 26 gennaio alle 20 con l'inaugurazione, allo Spazio MenoUno di Piazza Garibaldi, della mostra "Mai più" organizzata dall'Assessorato alla cultura in collaborazione con Anpi, una drammatica testimonianza fotografica della tragica esperienza dei campi di concentramento e delle sofferenze generate dell'ideologia nazista. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal 27 gennaio al 6 febbraio con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Seguirà un doppio appuntamento al Tnt con lo spettacolo teatrale "Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce" che andrà in scena alle 21 (biglietto unico 10 euro; info e prevendite su www.teatronuovotreviglio.it). La mattina di sabato 27 gennaio sarà invece offerto gratuitamente agli studenti e alle studentesse della città delle scuole secondarie di secondo grado.

Donne in cammino per la pace

Un presidio silenzioso in programma per sabato 27 gennaio alle 16.45 in piazza Manara, a Treviglio. I presenti porteranno uno straccio bianco appeso al braccio, simbolo ereditato dalle proteste contro la guerre e vestiranno in nero, simbolo del lutto.

Una conferenza sulla Costituzione Italiana a Caravaggio

L'"Università del tempo libero" di Caravaggio organizza una conferenza sulla cultura costituzionale dal titolo: "I principi fondamentali della Costituzione italiana". Evento che ha ottenuto il patrocinio della città di Caravaggio. Relatore sarà il professor Claudio Luigi Buttinoni, docente di discipline giuridico-economiche. L'appuntamento è per venerdì 26 gennaio alle 21 nell'Auditorium "M. Merisio" della "Bcc Caravaggio e Cremasco" in vicolo San Carlo. Ingresso libero.

A Caravaggio si celebra la Giornata della memoria

Sabato 27 gennaio l'associazione teatrale "Corpo di Bacco", con il patrocinio della città di Caravaggio e il sostegno della "Bcc Caravaggio e Cremasco", presenta nella sala consiliare di Palazzo Gallavresi "La storia del capitano Pilecki - volontario ad Auschwitz", racconto teatralizzato in musica. L'appuntamento è per le 16.30, ingresso libero. Per informazioni chiamare il 3203868657 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@corpodibacco.it.

Tutti al cinema Anteo con la Biblioteca di Arcene per il film "Jojo Rabbit"

La Biblioteca di Arcene, in collaborazione con l'Amministrazione Ravanelli, ricorda i risvolti nocivi e assurdi del totalitarismo e della dittatura attraverso la proiezione del film "Jojo Rabbit" di Taika Waititi. L'appuntamento è per venerdì 26 gennaio alle 20 al cinema Anteo di Treviglio, previa iscrizione presso la stessa biblioteca comunale.

Proiezione del film "Anne Frank Vite Parallele" a Lurano

Sabato 27 gennaio alle 21 l'oratorio di piazza Concordia si trasformerà in sala cinematografica in ricordo dell'Olocausto che spezzò la vita di milioni di ebrei. Sul grande schermo verrà proiettato il film "Anne Frank Vite parallele", dove l'attrice-protagonista Helen Mirren ripercorre il dramma della deportazione nei campi di concentramento attraverso le pagine del diario di Anne Frank e la vita di cinque donne, che da ragazze riuscirono a sfuggire all'orrore del nazismo.

Liliana Segre protagonista a Castel Rozzone

La compagnia teatrale "La Pulce" accende i riflettori sul libro della senatrice Liliana Segre dal titolo "Fino a quando la mia stella brillerà". Martedì 30 gennaio alle 20.30, la Sala Polivalente del Comune di Castel Rozzone farà da palcoscenico alla lettura di alcuni brani che ripercorreranno l'incubo vissuto dalla piccola Liliana, dapprima come fuggitiva e poi come arrestata, a causa delle sue origini ebree.

Università della terza età a Boltiere

"La madre", narrazioni della nostra storia a cura della professoressa Romilda Di Nuzzo in programma per venerdì 26 gennaio dalle 15.30 alle 17 al centro civico Aldo Moro.

Gli Alpini cantano la ritirata di Russia

Appuntamento a Verdello nel Santuario dell'Annunciata, venerdì 26 gennaio alle 20.30: il gruppo Alpini presenta "Il sergente nella neve", meditazione corale sulla ritirata di Russia e la battaglia di Nikolajewka del 1943. Verranno eseguiti dei brani inediti ispirati all'omonimo romanzo di Mario Rigoni Stern. Il Gruppo corale è diretto dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni.

Viaggio nell'arte spontanea Seconda settimana per la mostra "Viaggio nell’arte spontanea - fermata Verdello 2024", il progetto espositivo di "Con...tatto d’arte" di Zanica. La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Verdello e in collaborazione con il Museo del Territorio, intende rappresentare una selezione particolarmente significativa del lavoro di ricerca sull’Arte Spontanea condotto dalla Associazione in questi anni; verranno presentate le opere dell’artista belga Katherine Roelant Beyer e degli spontanei bergamaschi Stefano Campana, Romano Mosconi, Elena Bonini e Gianluca Cantamesse all’interno della sede del Museo del Territorio - La Fabbrica del Viale in via XI Febbraio fino al 18 febbraio. La mostra sarà poi visitabile, con il supporto dei volontari Bersaglieri di Verdello il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17. A Canonica si celebra l'eroismo silenzioso di Gino Bartali L'appuntamento, anch'esso in occasione della Giornata della Memoria, è fissato per mercoledì prossimo, 31 gennaio. Alle 20.30, presso la palestrina del centro diurno di via Locatelli l'Amministrazione comunale di Canonica d'Adda invita la popolazione ad assistere alla rappresentazione "Gino Bartali: eroe silenzioso", realizzata da "Luna e GNAC Teatro" e ispirata al libro "La corsa giusta" di Antonio Ferrara. Partecipazione libera e gratuita, ma prenotazione consigliata.

Cosa fare a Romano e dintorni

A Cologno una serata per non dimenticare la Shoah

In occasione della Giornata della memoria, nella sala consiliare della Rocca, venerdì 26 gennaio Il "Civico 5", con il patrocinio del Comune, presenta la lettura "Ed è quello che ho fatto", a cura di Francesca Beni. Tema il campo di Terezin - il campo dei bambini - diverso dagli altri campi di concentramento, serviva come propaganda al regime nazista: venne girato un video che mostrava una fittizia vita pacifica dentro le quattro mura, che poi venne proiettato in tutto il mondo. Il mondo decise di tenere gli occhi chiusi.

A Ghisalba una testimonianza di vita

Venerdì 26 gennaio alle 20.30 all'oratorio "Sacro cuore" di Ghisalba, la "Fondazione pesciolino rosso - Emanuele Ghidini" presenta un evento aperto a tutti dal titolo "Lasciami volare". Il papà Giampietro Ghidini racconterà la propria storia e quella di suo figlio Emanuele, una testimonianza di vita per cercare di condividere l'idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore ma che la sofferenza e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi. L'evento è gratuito. Per informazioni chiamare il numero 3926980781 o inviare un messaggio WhatsApp oppure scrivere un'email all'indirizzo di posta elettronica info@pesciolinorosso.org.

“I me ciamava per nome …44787”

Sabato al cineteatro Astra di Calcio ci sarà una lettura interpretata dello sterminio alla risiera di San Sabba in collaborazione con l’Associazione Culturale Civico 15 di Covo. La Risiera di San Sabba è stato un campo di concentramento nazista, situato nella città di Trieste, utilizzato come campo di detenzione di polizia, nonché per il transito o l'uccisione di un gran numero di detenuti, in prevalenza prigionieri politici ed ebrei. Oltre ai prigionieri destinati ad essere uccisi o deportati, vi furono imprigionati anche diversi civili catturati nei rastrellamenti o destinati al lavoro forzato. Dal 1965 la risiera è stata dichiarata monumento nazionale, e dal 1975 è divenuta museo civico.

Cosa fare nel Cremasco

Giornata della Memoria a Rivolta

Sabato 27 gennaio, alle 20.30, nell’atrio del Comune, recital teatrale dal diario di Etty Hillesum, scrittrice olandese ebrea vittima dell’Olocausto.

Caleidoscopio emotivo: mostra di Luca Bonadeo

Domenica 28 gennaio, alle 11 si inaugurerà la mostra nell’atrio del Comune. Le opere saranno esposte fino a sabato 3 febbraio.

Spino celebra la memoria

In occasione della Giornata della Memoria: venerdì 26 gennaio alle 9.15 nel Cinema Vittoria si terrà "La memoria: testi e musiche", rappresentazione teatrale e canti per ricordare l'Olocausto ad opera dei ragazzi della Scuola secondaria di primo grado.

Sabato 27 gennaio al Centro sociale, per tutto il giorno" Testi e immagini della Shoah", fotografie e testimonianze scritte di chi ha vissuto la tragedia dei campi di concentramento. Nella stessa giornata, alle 15, nella Biblioteca comunale "Piccole storie di una grande storia", lettura di albi scelta dalla community "Un albo a 4 mani" (iniziativa rivolta ai più piccoli). Gli eventi sono organizzati da Circolo Arci "Domenico Luca", Istituto comprensivo "Luigi Chiesa", Comune di Spino d'Adda, progetto #vivereaspino, Associazione Retablo.

A Bergamo c'è la Festa del cioccolato

Da oggi, 25 gennaio al 28 gennaio, sul Sentierone (a Bergamo) il protagonista sarà il cioccolato con tanti stand dei maestri cioccolatieri d'Italia ed eventi dal beneficio al divertimento. (Qui il programma completo)

Se volete invece fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024 in Lombardia.