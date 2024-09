Cosa fare nel weekend nella Bassa bergamasca: tutti gli eventi dal 20 al 22 settembre

Ecco come ogni settimana una carrellata di eventi organizzati nella Bassa bergamasca: dallo Street food market di Treviglio all'arte per strada di Spirano, passando per il Settembre boltierese, è tempo di sagre, cibo e cultura. I dettagli degli eventi sul Giornale di Treviglio in edicola, oppure QUI

Treviglio, il weekend dello street food

A Treviglio il programma degli eventi sarà monopolizzato dallo Street food market, in centro. Quest'anno le novità principali vengono dall'America: Venezuela e Stati Uniti. Ne scriviamo qui.

Oggi la Festa del socio Bcc Treviglio, già sold-out

È andata sold-out in poche ore, nei giorni scorsi, la Festa del socio di Bcc Treviglio in programma per domani, sabato 21 settembre, al PalaGerundium di Casirate d'Adda. L'evento, organizzato come da tradizione dalla Cassa rurale a inizio autunno, si aprirà alle 18 con l'intervento del presidente Giovanni Grazioli e del dg Roberto Nicelli, poi la cena e una serata karaoke. In poche ore, nei giorni scorsi, tutti e mille i posti disponibili si sono volatilizzati, dalla piattaforma di prenotazione online predisposta dagli organizzatori.

A Spirano torna Impiastreet

Ritorna anche quest’anno «Impiastreet 2024», il concorso di street art promosso dall’omonima associazione locale. Dopo lo splendido murales di via Dante, vincitore del concorso dello scorso anno, alla vigilia della «Nòsta festa» del paese, domani sabato 21 settembre in piazza Libertà e lungo tutta via Fiume, il Comune di Spirano in collaborazione con l’associazione «Impiastreet» celebrerà la storia e la cultura del paese con l’inaugurazione di due murales di 50 mq ciascuno, vincitori del concorso di quest’anno. I due murales, che qualcuno in paese ha già avuto modo di scorgere durante le fasi di realizzazione, nei giorni scorsi, riguarderanno rispettivamente la facciata di piazza Libertà, a tema «Maniscalco». La serata di sabato sarà inoltre animata dai ragazzi dell’oratorio, da dj locali e dai servizi cibo e bevande gestiti dal bar «Senso Unico». In loco anche un’area bimbi con gonfiabili e un corso di graffiti per ragazzi.

Settembre boltierese

La grande festa di paese riprende questa sera, venerdì, con la new entry della raviolata solidale che si terrà dalle 20 in piazza del Volontariato. Sabato alle 21 il corpo musicale San Giorgio di esibirà con il tradizionale concerto di Sant'Aurelia sempre in piazza del Volontariato. Domenica in paese arriverà la copia della Coppa di Europa League vinta dall'Atalanta lo scorso maggio (in piazza Marconi) mentre per le vie del centro verranno allestite le tradizionali bancarelle di Sant'Aurelia con le associazioni boltieresi. Sempre domenica 22, alle 11, in piazza del Volontariato spazio ai giovani con la <Nascita sociale> a cui seguirà l'aperitivo e nel pomeriggio (alle 17) la messa e la processione per Sant'Aurelia.

Notte della musica a Verdello

La festa inizia alle 19 in piazza Monsignor Chiodi con Ceniamo Insieme accompagnato dalle voci di Alessandro e Marika, padre e figlia divenuti famosi nella Bassa per aver partecipato alla trasmissione tv Io canto family di Leslie. Dalle 21 sigle tv e cartoons con i Freeway in piazza Monsignor Grassi. In piazza Matteotti, invece, dalle 19 i <Venturosa> con il loro rock alternativo italiano e a seguire il giovane comico verdellese Leonardo Regonesi. Dalle 21 dj set con Federico M.dj.

La giornata dei bambini a Verdello

Domenica 22 settembre alle ore 10 presso lo La Fabbrica sul viale, in occasione della presentazione dell'attività dello Spazio Gioco ai nuovi nati inaugureremo i nuovi pannelli realizzati dall'artista Oliviero Passera.

Santa Fausta Cortenuova

Ultimo weekend di festa in paese per la santa patrona. Questa sera, venerdì, in oratorio arriverà la copia della Coppa di Europa League vinta dall'Atalanta lo scorso maggio. Sabato 21 alle 21 animazione con Paola Karaoke music, mentre domenica alle 21.30 <L'arte e la magia del fuoco>. I festeggiamenti si chiuderanno lunedì con la maxi tombola finale.

Festa di fine estate a Casirate

Sabato 21 settembre dalle 18 alle 24 in piazza Giovanni XXIII e in via Menclozzi va in scena la festa di fine estate con giochi, tatoo, hobbisti, moto d'epoca, street food e musica live. Non mancheranno gonfiabili e laboratori creativi e gli stand delle associazioni.

Aperitivo con Avis e Aido Pagazzano

Sabato 21 settembre alle 19.30 in oratorio aperitivo free, con l'intrattenimento musicale di <New Odeon> e la compagnia di Avis e Aido.

Festa alpina a Fara

Sabato e domenica penne nere in festa. Appuntamento in piazza Roma per salutare l'estate. Sabato dalle 19 pane e salamella con gli alpini e aperitivo con Amis Café e dj set. Domenica dalle 11.30 paella (da asporto), dalle 14 gonfiabili per bambini e dalle 16 pane e salamella con gli alpini.

Festa dell'oratorio

Sempre a Fara d'Adda l'oratorio di San Luigi e Sant'Agnese offre una due giorni dedicata ai ragazzi. Si parte sabato dalle 18 con i tornei di calcio e pallavolo figli contro genitori e cucina aperta per tutta la serata. Domenica dalle 15 pomeriggio di festa per ragazzi e famiglie con giochi e spettacoli di magia. Dalle 18 messa con la benedizione degli zaini e alle 19 lasagne per tutti. Alle 21 serata di musica e divertimento per grandi e piccini.

San Michele a Pontirolo

Il weekend si apre questa sera con Storie prima di dormire (alle 20.45 in biblioteca). Sabato alle 21 "Serata Avis" con la commedia in due atti "La pazienza del sior Curaa" a cura dei "Senza palco". Si proseguirà con la premiazione dei donatori benemeriti nella sede dell'Avis. Domenica la festa di sposta in oratorio con la messa, la benedizione di zaini e studenti. A seguire pranzo e giochi per tutti.

Giornata delle associazioni a Pandino

Domenica 22, nel castello visconteo, a partire dalle 10.30 stand di 24 associazioni culturali e sociali ed esibizioni sportive. Alle 18 seguirà la consegna dei riconoscimenti e la premiazione degli atleti.

Digieducati a Bergamo

Fondazione della Comunità Bergamasca organizza per venerdì 20 e sabato 21 settembre una due giorni interamente dedicata a DigEducati, il grande progetto di alfabetizzazione digitale, rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni e ai loro adulti di riferimento, promosso in provincia di Bergamo da Fondazione della Comunità Bergamasca e finanziato da Fondazione Cariplo e Impresa Sociale «Con I Bambini» con 2,5 milioni di euro nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Sabato 21 settembre, dalle 14 alle 21, al polo culturale di Daste grande festa dedicata ai protagonisti di DigEducati – bambini, ragazzi, famiglie, educatori, scuole, biblioteche – ma aperta a tutti, con laboratori digitali e intrattenimento. In programma laboratori creativi digitali dedicati ad alcune delle piattaforme utilizzate durante il progetto (Roblox, Canva), realtà virtuale, stampa 3D, robotica e intelligenza artificiale. Durante la giornata dimostrazione con i Robot dell’Istituto Italiano di tecnologia, e intrattenimento con ludobus e videogiochi arcade cabinati degli anni ’80. Tra gli ospiti anche Giorgia Vecchini, cosplayer italiana vincitrice della prima edizione del WCS.