Corrispondenze eccellenti: Pellegrini scrive e il Re d’Inghilterra risponde

Continua senza sosta la corrispondenza "regale" tra il capralbese Lorenzo Pellegrini e la casa reale inglese.

Pellegrini scrive, re Carlo III risponde

In occasione della recente scomparsa della Regina Elisabetta lo scrittore aveva inviato le sue condoglianze. E così, ecco arrivare puntuale in via Piave, dalle mani della postina, la risposta del nuovo sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Carlo III, corredata dalle fotografie di famiglia e accanto alla consorte Camilla Parker Bowles.

Già quando era Principe di Galles aveva inviato a Pellegrini diverse lettere, sempre corredate da belle fotografie che, negli anni, sono andate ad arricchire la vasta collezione missiva.

Corrispondenza da tutto il mondo

Davvero una curiosa passione quella del pensionato capralbese che l’anno scorso ha raccolto ben 250 lettere di risposta da parte di cardinali, vescovi e papi, diversi politici italiani e capi di Stato di tutto il mondo, principesse, duchesse e famiglie reali.

Non con meno sprint è iniziato il 2023. Ultime in ordine di tempo le lettere ricevute dalla Regina Margherita II di Danimarca, il Re Felipe di Spagna, la Regina Letizia e l’Infanta Sofia, che hanno inviato al poeta a fine gennaio una fotografia di un momento familiare.