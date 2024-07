Contro le truffe agli anziani scende in campo anche Lino Banfi

Un testimonial d'eccezione per una battaglia sacrosanta ma molto complicata: quella contro le truffe ai danni degli anziani. C'è anche Lino Banfi - il Nonno Libero della serie Un medico in famiglia - accanto ai carabinieri, per una campagna di comunicazione su scala nazionale che punta a sensibilizzare il pubblico contro i sempre più meschini raggiri. Alla campagna aderisce anche la Compagnia dell'Arma di Bergamo, dato che anche nella nostra zona si sono verificati recentemente episodi piuttosto preoccupanti.

"Prendono di mira persone fragili lasciando segni indelebili

Quello delle truffe è "un fenomeno sempre più diffuso e attuale, che prende di mira le persone fragili, lasciando in loro segni indelebili - si legge in una nota dell'Arma - Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati".

Contro le truffe: non solo il video

Oltre alla campagna video con Lino Banfi è stata realizzata una locandina che sarà affissa in tutte le caserme, nelle parrocchie e nei luoghi di ritrovo degli anziani, e "un opuscolo pieghevole da distribuire ai cittadini" nel quale "in maniera chiara e semplice, vi sono indicati i consigli per evitare di rimanere vittima delle truffe tra i quali: attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, diffidare dalle apparenze, limitare la confidenza su internet".