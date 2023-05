Contro la violenza "Un altro domani" è possibile

Un docufilm e una tavola rotonda per indagare le radici della violenza di genere e del maltrattamento in famiglia. Appuntamento lunedì sera, allo Spazio cinema Anteo Treviglio, per la presentazione di "Un altro domani": un film appena uscito, di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi, che si propone di raccontare la genesi della violenza e del femminicidio partendo da un'analisi critica delle relazioni affettive e delle dinamiche familiari. Un tema, inutile dirlo, di strettissima attualità anche nella Bassa bergamasca: sia, purtroppo, per la cronaca nera, ma anche per la progressiva e sempre più integrata consapevolezza pubblica e civica, che "un altro domani", appunto, è sempre più necessario.

"Un altro domani" di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi

Alla serata saranno presenti Silvio Soldini e Cristiana Mainardi, autori del docufilm, che dialogheranno prima della proiezione con chi, nella Bassa bergamasca, è da anni in prima linea della rete di assistenza per le donne vittime di violenza: il vicesindaco e assessore alle Pari opportunità Pinuccia Prandina, la coordinatrice di "Non sei sola" Cecilia Gipponi e la responsabile del Centro antiviolenza di "Sirio" Cinzia Mancadori. Proprio oggi, venerdì 19 maggio 2023, peraltro, "Sirio" ha inaugurato a Treviglio "Il rifugio di Ophelia", una casa di accoglienza per donne vittime di violenza.

A moderare l'incontro sarà il direttore del Giornale di Treviglio Davide D'Adda.

Alle radici di violenza e patriarcato, "duro a morire"

Il film è "un’indagine nel profondo delle relazioni intime per comprendere dove e perché la violenza si insinua, spesso difficile da decifrare ma già minacciosa, dando origine a una spirale del male che compromette l’esistenza". Qual è il primo seme della violenza? Come si può riconoscere? Come si può prevenire, come si può immaginare un altro domani? Questi gli interrogativi che percorrono la produzione di "Lumière & Co".

Il risultato è un grande affresco umano, composto dalle testimonianze degli autori di violenza, delle vittime di maltrattamenti e stalking, degli orfani di femminicidio, di tutti coloro che ogni giorno si occupano del problema: Polizia di Stato, magistrati, avvocati, centri antiviolenza, psicologi e criminologi che seguono percorsi trattamentali per uomini. Un’indagine che giunge infine a temi che impregnano la cultura del nostro Paese dove il delitto d’onore è stato legge fino agli anni Ottanta e il patriarcato è ancora duro da demolire".

L'iniziativa allo Spazio Cinema Anteo Treviglio, lunedì 22 maggio

Quando? Lunedì 22 maggio 2023.

Dove? Allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio. La tavola rotonda che precederà la proiezione comincia alle 20.45. Prenotazione a questo link.