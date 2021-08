Continuano i progetti estivi della scuola casearia di Pandino

Anche ad agosto, proseguono i progetti dell'I.I.S. Stanga, che ha offerto agli alunni della sede pandinese la possibilità di svolgere uscite didattiche, attività ludiche e sportive gratuite.

Trekking e sup al lago d'Iseo

Fra le attività motorio-sportive, ci sono stati il trekking da Sulzano al santuario di Santa Maria del Giogo e il sup (un misto di surf e canoa) al camping lido "Sassabanek". Le attività, svolte il 29 luglio scorso, saranno replicate anche ad agosto all'Idroscalo di Milano grazie ai professori Giancarlo Bianchi e Natan Somenzi.

Al lavoro nel caseificio didattico

I professori Natan Somenzi e Davide De Carli hanno curato le attività di approfondimento scolastico. Nel caseificio didattico, gli alunni si sono occupati della produzione di formaggi freschi, di gelato senza lattosio e persino di birra.

Visite in aziende agricole

Su proposta delle professoresse Franca Civardi e Carla Bertazzoli, non sono mancate le visite ad alcune aziende agricole, per scoprire le realtà imprenditoriali agricole trainate da giovani imprenditori, come l'uscita al caseificio-formaggeria "Carozzi" in Valsassina e a un alpeggio ai Piani di Bobbio.