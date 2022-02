Ciclabile sulla Melotta: via ai lavori per il completamento

Spino

L’opera è divisa in due lotti, il primo ha avuto inizio la settimana scorsa

Iniziati i lavori per il completamento della pista ciclabile sulla Melotta.

La ciclabile sulla Melotta

Con questi ultimi 300 metri si concluderà la messa in sicurezza del percorso riservato a biciclette e pedoni che da Spino conduce fino a Pandino, passando per la frazione di Nosadello. L’opera è divisa in due lotti, il primo dei quali ha avuto il via settimana scorsa ed è la continuazione della ciclabile esistente da via 2 giugno a via Cassinetta.

Lavori in due fasi

Si tratta di 110 metri di strada su cui sono al lavoro gli operai della ditta «De Carli». I lavori continueranno anche sui successivi 190 metri, dall’incrocio con via Cassinetta a quello con via Martiri della Liberazione.

"L’opera è stata divisa in due stralci perché il primo contributo ricevuto, di circa 100mila euro, non copriva tutto l’intervento - ha spiegato il sindaco Enzo Galbiati, in riferimento al finanziamento statale che ha permesso la realizzazione della ciclabile - Fortunatamente, con il secondo contributo ricevuto, 44mila euro, possiamo appaltare anche il proseguimento fino a via Martiri della Liberazione e mettere in sicurezza tutta la Sp 91".

Le altre opere

Se l’Amministrazione non ha potuto coprire tutte le spese con i 100mila euro del primo contributo, è per via di altri interventi di sicurezza stradale a cui il finanziamento è destinato.

"Oltre al primo tratto di ciclabile, il contributo da 100mila euro serve anche per la realizzazione di tre passaggi pedonali sopraelevati, due in via Manzoni e uno in via Vittoria - ha precisato il primo cittadino - Si tratta di due strade facenti parte della ex Sp 1, che è stata declassata da provinciale a urbana. Inoltre, con il contributo è previsto un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico, verrà rifatto il marciapiede di via Barbieri e via Olanda".

Se la costruzione del primo tratto è già in corso d’opera, per il secondo è solo questione di tempo, perché gli uffici stanno predisponendo la documentazione.

Fra poco i lavori sulla roggia "Bontempa"

Sarà sempre "De Carli" a occuparsi di un’altra importante opera che interesserà il paese, ossia il primo lotto della riqualificazione della roggia "Bontempa". Anche in questo caso, l’Amministrazione ha interesse a far partire i lavori al più presto, perché fra marzo e aprile i canali irrigui iniziano a entrare nella disponibilità degli agricoltori ed è quindi importante che gli interventi terminino in tempo.