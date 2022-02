Chi è l'americano che si è comprato un bel pezzo di Atalanta

Atalanta

Confermata la cessione: la cordata americana deterrà il 55% di La Dea srl

Con un comunicato stampa pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 febbraio, l'Atalanta ha confermato l'accordo raggiunto tra la famiglia Percassi e la cordata di investitori americana capitanata da Stephen Pagliuca, socio della franchigia Nba dei Boston Celtics e copresidente del fondo Bain Capital.

Stephen Pagliuca, 67 anni

Pagliuca e i suoi investitori acquisiscono il 55 per cento del capitale sociale de "La Dea Srl", mentre la famiglia Percassi manterrà la quota del 45 per cento. La società La Dea è quella attraverso cui i Percassi detengono circa l’86 per cento del capitale sociale complessivo dell’Atalanta. Cifre precise non sono state rese note, ma la valutazione della squadra nerazzurra dovrebbe ammontare a oltre 400 milioni di euro.

I Percassi restano comunque alla guida

Ciò significa, dunque, che i Percassi rimarranno i principali singoli azionisti, Antonio Percassi resterà presidente e Luca Percassi amministratore delegato. Pagliuca, invece, verrà nominato Co-chairman del club.

«Abbiamo colto, con la mia famiglia, questa opportunità, con l’obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al club, che in oltre dieci anni abbiamo portato a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia. L’Atalanta, nelle cui file militavo negli anni ’60, è nel mio cuore così come è nel cuore di migliaia di tifosi che la supportano. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita».

Antonio e Luca Percassi

La nota stampa dell'Atalanta riporta anche le prime dichiarazioni nerazzurre di Pagliuca: «Siamo estremamente felici di entrare in partnership con la famiglia Percassi e di essere di supporto per il futuro sviluppo del club. L’Atalanta e i Boston Celtics condividono gli stessi valori sportivi: spirito di squadra e un legame unico con le proprie tifoserie e comunità. Riteniamo che la famiglia Percassi abbia costruito basi solidissime su cui lavorare insieme per un rafforzamento globale del marchio, con l’obiettivo di favorire una ulteriore diversificazione e crescita dei ricavi, permettendo al club di diventare sempre più competitivo su scala italiana e internazionale».

Il fondo Bain Capital

Ma chi è Stephen Pagliuca? Classe 1955, 67 anni, l'americano opera nel settore del private equity e, come detto, è co-presidente del fondo americano Bain Capital, che gestisce asset per 155 miliardi di dollari e che recentemente è stato più volte accostato al calcio italiano, tant'è che è stato il concorrente di CVC Capital Partners nella partita (finita in un nulla di fatto) per l’ingresso dei fondi di private equity nella Serie A. Sportivamente parlando, inoltre, Pagliuca è co-proprietario e dirigente dei Boston Celtics, una delle franchigie più storiche e vincenti del basket americano, e ha lavorato a stretto contatto per diversi anni con James Pallotta, ex proprietario della Roma.