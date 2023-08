Cercasi operatori per gestire le nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici

In arrivo ad Agnadello nuovo colonnine per auto elettriche, il Comune cerca addetti per la gestione. Il paese si proietta così nel futuro, dopo l’installazione dei pannelli solari sul tetto dell’edificio comunale e del campo sportivo negli scorsi anni, ora il paese è pronto ad accogliere le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Agnadello punta sulla mobilità green

I lavori stanno per iniziare, in questi giorni il Comune ha diramato un avviso a tutta la cittadinanza in cerca di operatori per l’installazione e la gestione delle stazioni di ricarica che saranno collocate in cinque aree specifiche. Sono state individuate infatti le aree dei parcheggi di via Frank e via Deledda, zona densamente popolata in prossimità della Coop, dove le colonnine potranno essere utili anche per i clienti occasionali del negozio; la piazzetta dello Studente (parcheggi della scuola dell’infanzia e scuola primaria), per servire tutti i genitori che porteranno o attenderanno i figli all’uscita; i parcheggi di via delle Alpi, dove saranno vicine all’area verde appena riqualificata, e potranno essere usate, oltre che dai residenti, anche dagli utenti del bar e dagli utilizzatori del parco; i parcheggi di via Pertini a nord e a sud del parco e via Bosio, dove la vicinanza al centro sportivo permetterà agli spettatori e ai giocatori di ricaricare la propria auto in comodità mentre saranno all’interno della struttura.

Come funziona il servizio

Le colonnine saranno dotate di almeno due prese elettriche, che potranno ricaricare allo stesso momento con una potenza erogabile di almeno 22kW per consentire la ricarica di due veicoli elettrici in circa due o tre ore massimo. L’attività di ricarica sarà assicurata tutti i giorni dell’anno a tutte le ore del giorno, e le colonnine potranno essere utilizzate da tutti, dai consumatori abituali o da “occasionali” privi di tessera o non registrati ad alcun servizio. L’assegnazione della postazione sarà regolata da un contratto di concessione della durata di cinque anni, rinnovabile.