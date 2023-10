Casteldadia, esplode la passione per i giochi di ruolo e da tavolo

Casteldadia centro un successo strabiliante. La seconda edizione della giornata dedicata alla passione per i giochi di ruolo e da tavolo, andata in scena domenica 1 ottobre nel maniero visconteo di Pandino, ha conquistato grandi e piccini.

Successo per Casteldadia

Nonostante i lavori in corso che hanno impedito l'uso dell'arena interna, l'evento ha visto una partecipazione straordinaria. Ciò che rende Castledadia così speciale è il suo richiamo a una comunità appassionata di giochi. Quest'anno, l'evento, promosso dalla Pro loco di Pandino, è stato realizzato nell'ambito dell'iniziativa "Restiamo Insieme" di Regione Lombardia, ed è stato affidato a due figure molto riconosciute nell'ambiente dei giochi di ruolo e da tavolo: Alessandro Pironti di Progetto Gaming e Gabri Torn, noto per la sua community di Dungeons and Dragons tra le più seguite in Italia.

Passione per il gioco

L'evento, patrocinato dal comune, ha attratto appassionati da Roma, Firenze, Torino, e dalle province di Milano, Bergamo, Brescia e Lodi. La piazza di Pandino era gremita, e le storie fantastiche riecheggiavano nel loggiato superiore e inferiore del Castello Visconteo. I più piccoli avevano il laboratorio dedicato e tavoli di giochi di ruolo pensati appositamente per loro.

La prossima edizione è già in agenda: la data da segnare sul calendario sarà quella del 6 ottobre 2024.