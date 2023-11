Caseifici bergamaschi e cremaschi premiati ai World Cheese Awards 2023

Ci sono i due bronzi portati a casa dalla Scuola Casearia di Pandino, ma soprattutto ci sono le brillanti Super Gold per due storici caseifici: "Taddei" di Fornovo e "Arrigoni Battista" di Pagazzano che ha centrato anche due bronzi. Un'edizione ricca per i caseifici della Bassa e dell'Alto Cremasca quella dei World Cheese Awards che si sono svolti a Trondheim, in Norvegia.

Taddei è Super Gold

Ennesimo premio di livello internazionale per lo storico caseificio "Taddei" di Fornovo che alla venticinquesima edizione del World Cheese Awards ha ottenuto il riconoscimento "Super Gold" per il suo salva cremasco Dop. Si tratta del massimo riconoscimento conferito nella kermesse che ha selezionato tra 4.502 formaggi provenienti da 43 paesi nel mondo, i finalisti della edizione 2023 giudicati da 264 giudici in rappresentanza di 38 nazioni. Tra i 100 finalisti, selezioni e valutati con il massimo dei punteggi in base a fattori come l’aspetto della crosta e della pasta, l’aroma, il corpo, la consistenza del formaggio e, soprattutto, il sapore e la sensazione in bocca, c’è anche il salva cremasco Dop del caseificio guidato per decenni da Massimo Taddei - recentemente eletto Maìtre Fromager dalla "Guilde Internationale des Fromagers" - e dalla moglie Camilla, che hanno poi ceduto all’imprenditore Carlo Mangoni.

Il salva che incanta il palato

La forma di salva cremasco Dop portata in Norvegia dal caseificio aveva un stagionatura di circa 5 mesi (il disciplinare prevede un periodo minimo di 75 giorni); la produzione è di 24 forme al giorno, lavorate in modo artigianale, secondo una ricetta della tradizione. Si tratta di un formaggio - ottimo gustato da solo, accompagnando insalate o, tra le ricette in cucina, per valorizzare risotti e piatti con la polenta - che ha la provincia di Bergamo tra le sue principali zone di produzione insieme a Cremona, Brescia, Lecco, Lodi e Milano e che sta avendo un grande successo in Svizzera, Francia, paesi nordici e persino negli Stati Uniti.

Una scuola da podio

Al campionato mondiale di formaggi anche la Scuola Casearia ha portato a casa due medaglie di bronzo. Dopo la medaglia d’argento vinta in Galles l’anno scorso, la Casearia porta a casa ancora due medaglie per i formaggi "Canestrella al pepe nero" e "Canestrella al Scp" (formaggio che nel 2022 a "Expo Queijo Brazil 2022" aveva già conquistato un oro).

La scuola casearia arrivava da un altro weekend di successi. A Bergamo, i docenti Davide De Carli e Natan Somenzi con una decina di studenti hanno partecipato all’ottava edizione di "Forme Cult" (nella foto in evidenza), evento dedicato alla valorizzazione e promozione nazionale e internazionale dell’intero comparto lattiero-caseario italiano. La Casearia ha riproposto in città alta il progetto "Folletto Lucio e le magie del latte", che da diversi anni presenta ai più piccoli il mondo del latte e della caseificazione, portando nelle piazze la produzione del "Primo sale" in maniera creativa e coinvolgente, ma senza dimenticare il rigore scientifico.

Per concludere in bellezza, gli alunni hanno potuto ritirare il premio vinto a fine agosto al concorso "Araxá international Cheese Awards - Brasil 2023" (medaglia di bronzo vinta col "Cotto Scp") e una nuova medaglia d’oro essendosi classificati al primo posto nella categoria "Il Casaro d’oro" con lo yogurt "Bianco Supercremoso" che viene prodotto da anni nel caseificio didattico della scuola di Pandino.

Doppio successo per Arrigoni Battista

Dopo i successi ottenuti al "Forme Cult" di Bergamo, il caseificio "Arrigoni Battista" di Pagazzano centra altri due successi: un Super Gold e due bronzi da incorniciare.

“Italian DOP Gorgonzola Piccante, made by The Arrigoni Battista family in the Lombardy region” è ciò che leggono i consumatori irlandesi della catena Musgrave/Super Value acquistando il gustoso erborinato a marchio Signature taste, che ora si potrà fregiare del titolo di Super Gold, medaglia conquistata ai World Cheese Awards 2023 nella categoria “Gorgonzola DOP” candidato da Musgrave.

Lo storico caseificio di Pagazzano Arrigoni Battista, oltre ad aver centrato la Super Gold con il proprio Gorgonzola DOP Piccante, si porta a casa due bronze con il BerghemBlu – erborinato della linea “Unici” - nella categoria “Soft blue cows’milk cheese” (Formaggio vaccino erborinato a pasta morbida) e un ulteriore riconoscimento per il Gorgonzola DOP Piccante nella categoria “Gorgonzola DOP” dove conquista un bronzo.