Ciclabili al buio dopo le 22.30, lampioni ritardati, riscaldamento contingentato negli edifici pubblici e impianti sportivi chiusi alle 22. Sono alcune delle misure contro il caro energia messe in campo dal Comune di Sergnano, a partire da oggi 1 novembre 2022.

Caro-energia, le contromisure di Sergnano

La decisione dell'Amministrazione comunale è stata presa "considerato l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale causati dall'eccezionale instabilità del mercato derivanti dalla guerra in Ucraina", e tenuto conto del Decreto Ministeriale del 6 ottobre che già regola, a livello nazionale, alcune misure di risparmio. Le misure resteranno in vigore fino al 7 aprile.

Nel dettaglio, Sergnano spegnerà dell’illuminazione pubblica delle piste ciclo-pedonali durante la notte: dalle ore 22.30 alle 5.30. Sarà inoltre ritardato dell’orario di accensione ed anticipato l’orario di spegnimento dell’intera illuminazione pubblica del paese, di 15 minuti. "Attualmente - spiega peraltro il Comune in una nota - la rete è già regolata con telecontrollo secondo orologi astronomici e sensori di rilevamento del grado di illuminazione naturale". Stessa sorte per le (eventuali) luminarie che saranno installate in paese per Natale.

Caloriferi spenti in anticipo

Sul fronte della razionalizzazione delle spese per il riscaldamento, che per legge dovrà essere ridotto di un'ora, in Municipio l'accensione avverrà dalle ore 6 alle 14 (salvo specifiche esigenze per attività istituzionali). La Biblioteca comunale dalle 6 alle 18. Nelle scuole, l' accensione sarà alle 6 e lo spegnimento alle 19, come nelle palestre. Freddo nel Centro Polifunzionale: sarà riscaldato solo su richiesta. Mentre negli impianti sportivi si ridurrà l'orario di apertura serale, non più tardi delle 22.