Cara Santa Lucia vorrei… Scriverti una letterina e fare del bene!

Iniziativa del Giornale

Dall’8 novembre scrivete i vostri sogni e desideri su www.carasantaluciavorrei.it: li pubblicheremo sulle nostre pagine e insieme a Banco Alimentare daremo una mano a chi ne ha bisogno.

Santa Lucia rappresenta una festa importante per le nostre comunità: ha sempre portato doni a tutti noi quando eravamo bambini, senza distinzioni. Ogni anno i più piccoli l’attendono con trepidazione, a cominciare dai primi di novembre fino alla notte speciale, quella tra il 12 e il 13 dicembre, quella appunto di Santa Lucia, "la notte più lunga che ci sia".

L’iniziativa a sostegno di Banco Alimentare

Come lo scorso anno, il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek hanno deciso di sottolineare il valore di questa tradizione con il progetto “Cara Santa Lucia vorrei…” in collaborazione con il poliambulatorio 9Coop di Romano e con la Fondazione Banco Alimentare, una rete enorme di volontari il cui scopo è quello di recuperare alimenti e ridistribuirli a chi non ha le possibilità per acquistarli.

A partire da lunedì 8 novembre e fino a lunedì 6 dicembre grandi e piccini sono chiamati a scrivere la propria letterina a Santa Lucia direttamente dal nostro sito internet www.carasantaluciavorrei.it: per ogni letterina ricevuta il circuito editoriale Netweek, di cui cui fa parte anche il nostro giornale, donerà un pasto alla Fondazione Banco Alimentare. Più letterine riceveremo, più pasti doneremo a chi ne ha davvero bisogno. La nostra iniziativa vuole essere un piccolo segno di speranza e di solidarietà.

Tutte le letterine saranno pubblicate sul giornale e online!

Proprio così, tutte le letterine inviate attraverso il nostro sito www.carasantaluciavorrei.it saranno stampate e pubblicate la settimana seguente sui nostri settimanali, mentre il 13 dicembre saranno visibili anche online sul sito Carasantaluciavorrei.it

É tempo di fare del bene, è tempo di scrivere tutti la nostra letterina a Santa Lucia!