Capralba da scoprire: un percorso in bicicletta lungo i fontanili

Una giornata all'insegna della riscoperta del territorio e della valorizzazione del patrimonio naturale. E' l'obiettivo dell'iniziativa, in programma domenica 14 maggio a Capralba, promossa dall'associazione Pianura da Scoprire.

Tesori della media pianura lombarda

Per le giornate dedicate ai “Tesori della media pianura lombarda”, questa domenica, la protagonista sarà Capralba con le sue due frazioni di Farinate e Campisico. Il territorio intessuto da una vera e propria ragnatela di fossi e risorgive, un patrimonio prezioso che racconta di una lunga storia segnata da pazienti opere di bonifica.

Al centro c'è l’acqua che troneggia sovrana nell’incontaminato parco dei fontanili dove è facile lasciarsi trasportare dai suoni della natura.

Capralba da scoprire... in biciletta

All’interno del piccolo comune cremasco, infatti, possiamo trovare il Parco dei fontanili di Capralba, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale, consapevole che i fontanili rappresentano un elemento peculiare del suo territorio. Il Parco comprende al suo interno ben 13 fontanili che si propone di salvaguardare quali ambiti di elevato interesse paesaggistico, ecologico e storico-culturale.

Nella giornata di domenica 14 maggio, i visitatori potranno immergersi nella bellezza e nella quiete della natura grazie a un giro dei fontanili in bicicletta. La partenza è fissata per le 8.45 in piazza Europa con soste previste presso i fontanili di Canne, Fontanone, Maccarone e Quarantine. L’itinerario prevede un percorso di circa 10 km tra strade asfaltate e strade sterrate adatto a tutte le età.

Alle 11.30 è previsto l’arrivo con un gustoso ristoro ai giardini pubblici. Sarà attivo un servizio di trasporto biciclette in caso di guasto. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. L’evento è aperto a tutti e gratuito. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero: 0373.452127.

Un patrimonio da salvaguardare

La manifestazione rientra nel progetto: “I tesori della Media Pianura Lombarda” che, dal 2019, permette ai comuni soci dell'associazione Pianura da Scoprire di pianificare una giornata dedicata alla promozione del territorio. La bellezza dell’Italia infatti è di essere caratterizzata da una ricca varietà di comuni, piccole e grandi realtà che posseggono una propria storia, proprie tradizioni e caratteristiche, spesso intrecciate, ma del tutto peculiari. Anche la Media Pianura Lombarda non è da meno e annovera tante realtà ciascuna da scoprire, conoscere e visitare. La giornata non è dedicata unicamente ai beni architettonici bensì anche alle bellezze naturalistiche e alle peculiarità enogastronomiche.