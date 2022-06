Medici di base, Cad Treviglio verso la riattivazione: il cronoprogramma

A una settimana esatta dallo stop alla Continuità assistenziale diurna per ottomila trevigliesi, che già da mesi sono senza medico di base, Ats Bergamo ha annunciato nel pomeriggio di ieri, sabato 11 giugno, che da giovedì 16 giugno il servizio dovrebbe tornare attivo. Questo, grazie al rientro al lavoro di ventisei medici di base, sedici titolari e dieci pensionati, che presteranno servizio a turno.

Il cronoprogramma per Cad Treviglio

Il Tavolo di Lavoro coordinato dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha previsto un cronoprogramma di attività, per mettere in condizione i medici di svolgere l’attività della CAD in tempi brevi e in condizioni ottimali. Domani, lunedì 13 giugno, saranno contrattualizzati i 10 dottori in pensione che hanno dato la loro disponibilità. Il Dipartimento Cure Primarie (DCP) di ATS sta predisponendo le agende.

Ambulatorio sarà dotato di linea Siss

Sempre domani, i tecnici installeranno la linea SISS all’interno dell’ambulatorio di Treviglio, al piano terra, "rendendolo di fatto immediatamente operativo grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Treviglio, della direzione della Farmacia Comunale e del gestore dell’immobile".

La piattaforma SISS collega sistemi centrali e di territorio abilitando la gestione di processi clinici e amministrativi trasversali rispetto agli attori della sanità regionale e la condivisione dei patrimoni informativi. In questo modo saranno, almeno in teoria, accessibili sia i Fascicoli Sanitari che il Sistema di gestione delle prenotazioni regionali.

Lunedì 13: prima apertura

Sempre lunedì 13 gli operatori di ATS saranno presenti alla CAD dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per raccogliere richieste di ricette e/o visite e agevolare la loro presa in carico.

Mercoledì di formazione, giovedì si apre

Mercoledì 15 giugno ATS ha organizzato una giornata di orientamento e formazione sul campo per i medici. Giovedì 16 giugno, infine, è prevista l’apertura della CAD secondo orari e modalità che saranno resi noti a breve dal Dipartimento Cure Primarie, che nel frattempo continua incessantemente l’opera di arruolamento di altri medici di base.