Borse di studio e benemerenze: premiati i "Sergnanesi dell'anno"

Una domenica di premiazioni quella che, ieri pomeriggio, ha visto riempirsi il teatro dell'oratorio di Sergnano per il tradizionale appuntamento con la consegna delle benemerenze e delle borse di studio.

Premia al merito scolastico

Ad aprire la cerimonia è stata la consegna delle borse di studio in memoria di "Mons. Lucchi" e "Cesare Augusto Piacentini", consegnate dal sindaco Mauro Giroletti e dal vicesindaco Giuseppe Vittoni agli studenti meritevoli promossi a pieni voti (con giudizio di 9/10 e 10/10) dalla scuola secondaria di Sergnano. A ricevere il premio sono stati Camilla Mary Bianchessi, Francesca Caio, Federico Cristiano, Riccardo Longo, Daniela Monteverdi, Viola Elda Piacentini, Luca Zuccotti e Lorenzo Bianchessi.

Sergnanesi dell'anno

L'iniziativa, organizzata annualmente dall'Amministrazione comunale, riconosce premi e onorificenze ai cittadini e alle associazioni che si sono distinti in ambito lavorativo, educativo, culturale, sportivo e sociale.

Quest'anno il Premio San Martino d'Oro, presentato dal sindaco Mauro Giroletti e dall'assessore Paola Basco è andato a Riccardo Longo, campione italiano di ciclismo nella categoria esordienti. Il Premio San Rocco per meriti in ambito sociale, consegnato dall'assessore Giorgio Benelli e dal parroco don Francesco Vailati, è andato a Luigi Ingiardi detto "Begio", volontario del gruppo Avis di Sergnano.

Al vicepresidente dell'associazione internazionale "Amici del Presepe" Luigi Bombelli è stato invece consegnato il Premio Eugenio Giuseppe Conti per meriti in ambito culturale, consegnato dagli assessori Emanuela Landena e Giorgio Benelli.

Menzioni d'onore dell'Amministrazione comunale, consegnate dal consigliere comunale Arturo Piacentini, dalla presidente della commissione cultura e sport Gloria Mussini, dal presidente della commissione ambiente Davide Pavesi e dalla presidente della commissione inclusione sociale e volontariato Carla Spelta a Federica Lentinello e alla squadra femminile dell'Asd Sergnanese per meriti sportivi; a Celeste Comandulli per gli anni di volontariato in biblioteca; a Giuseppe Bianchessi con il gruppo sergnanese del "Cammino di Santiago de Compostela" e Adriano Poli in occasione del 60esimo anniversario di attività come parrucchiere a Sergnano.

L'evento ha visto anche l'accompagnamento musicale del maestro Mauro Bolzoni in collaborazione con l'associazione InformaMusica.

