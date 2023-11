Borse di studio e benemerenze civiche: ecco chi sono i "Sergnanesi dell'anno"

Impegno e merito, nel lavoro, nell'istruzione, nella cultura, nello sport, nel sociale. A Sergnano si premiano i benemeriti e gli studenti più bravi.

Sergnanesi dell'anno

Ieri pomeriggio, domenica 5 novembre 2023, nel teatro dell'oratorio si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio e la premiazione dei "Sergnanesi dell'anno", un'iniziativa organizzata ogni anno dall'Amministrazione comunale per riconoscere, come premi e onorificenze, l'impegno di molti sergnanesi in diversi ambiti, da quello lavorativo a quello sportivo fino a quello sociale.

Borse di studio

Le borse di studio in memoria di "Monsignor Lucchi e Cesare Augusto Piacentini" sono state consegnate dall'assessore alla Cultura Paola

Basco a 15 studenti meritevoli promossi a pieni voti (con giudizio di 9/10 e 10/10) dalla scuola secondaria di Sergnano.

Le benemerenze

Ai cittadini e alle associazioni che nel corso dell'anno 2023 si sono distinti per vari meriti sono stati consegnate le benemerenze civiche. Il Premio San Martino d'Oro, presentato dal sindaco Angelo Scarpelli, è stato consegnato all' ingegner Francesco Giroletti, presidente della banca BCC, che proprio quest'anno ha festeggiato il 100esimo anniversario di fondazione.

Il Premio San Rocco, per meriti in ambito sociale, consegnato dall9assessore alle Politiche sociali Giuseppe Vittoni e dal parroco don Francesco Vailati, è andato a Egidio Facco, animatore dell'oratorio di Trezzolasco e tra gli organizzatori della festa estiva della frazione.

Menzioni d'onore, consegnate dal vicesindaco Pasquale Scarpelli, dal consigliere delegato per lo Sport Mauro Giroletti, dal presidente della Commissione cultura Emanuele Cristiani, dal presidente della commissione politiche sociali Arturo Piacentini e dal consigliere comunale Giorgio Benelli, sono andate a Gioele Uberti Foppa per la distinzione al merito in ambito culturale; gli sportivi Riccardo Longo (giovane ciclista del Team Serio) per la vittoria al campionato italiano giovanile, Daniele Cuccovillo (campione regionale roller), Matteo Parni (campione di karate) squadra femminile ASD Sergnanese, ASD Anima Ritmica e Il Mosaico Dance&Arts School per i premi ricevuti in competizioni sportive e vari concorsi agonistici.

Riconoscimenti speciali anche per Giuseppe Mazzoleni Ferracini e Giacomo Scarpelli per l'impegno da sempre dimostrato nell'ambito dell'associazione pescatori e nella società bocciofila sergnanese; Briciola Pub per i 30 anni dalla fondazione; gruppo volontari

della Festa del Binengo e sezione Avis di Sergnano in occasione del 50esimo anniversario di attività.