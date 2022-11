Black friday Antegnate Gran shopping: ecco l'app per i punti

Sempre pronto a mettere a disposizione della propria clientela servizi utili e piacevoli novità, il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping presenta un altro strumento di grandissima utilità e foriero di tanti vantaggi. Stiamo parlando di Antegnate app, il cui lancio ufficiale è previsto in occasione del Black Friday, vale a dire da oggi venerdì 25 novembre a domenica 27 novembre.

Dieci euro in Gift card per chi si registra

Durante questo “Black weekend”, tutti i clienti che scaricheranno Antegnate App, completando la registrazione con tutti i propri dati, riceveranno in Omaggio una Gift Card da 10 euro.

In prossimità della postazione già dedicata all’erogazione delle Gift Card, verrà allestito un apposito corner presidiato dalle hostess che assisteranno i clienti a scaricare l’App, registrandosi correttamente. Non solo: altre hostess itineranti in Galleria sui pattini informeranno di questa novità le persone presenti e si renderanno disponibili a fornire aiuto.

A cosa serve la app di Antegnate Gran Shopping

Tramite l’App sarà inoltre attivato una raccolta punti finalizzata ad ottenere premi. I punti sono facilmente collezionabili attraverso semplici azioni: la sola registrazione fa accumulare 10 punti e 5 punti vengono attribuiti se si visita l’area bimbi o la pista di ghiaccio, solo per citare alcuni esempi. Nel tempo, le opportunità di raccolta punti saranno costantemente aggiornate e implementate.

Un altro vantaggio dell’app è la possibilità di usufruire di convenzioni riservate solo ai possessori; dal 25 novembre partono subito le prime due: lo sconto di un euro sull’ingresso all’Area Bimbi e di un euro sul noleggio dei pattini per la pista di ghiaccio.

Antegnate app consente ai clienti di seguire non solo le promozioni esclusive a loro riservate, ma anche tutte le novità del Centro e dei negozi. Attraverso questo strumento i clienti possono seguire i contenuti e le promozioni dei negozi preferiti e rimanere sempre aggiornati sulle prossime proposte di raccolta punti e relativi premi.