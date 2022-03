Pieranica

La biblioteca si sposta e l'ambulatorio si amplia: a Pieranica un contributo regionale di 290mila euro.

Biblioteca e ambulatorio si rinnovano

Ora che gli alunni della primaria di Pieranica seguono le lezioni nella nuova scuola di via don Dominoni, l'Amministrazione può iniziare a lavorare sullo spostamento della biblioteca di via Marconi nei locali della vecchia elementare.

In questo modo, l'ambulatorio avrà a disposizione una metratura maggiore e potrà essere ristrutturato e ampliato, anche per rispondere alla necessità di maggiore distanziamento che l’emergenza sanitaria richiede.

Progetto da 340mila euro

I lavori avranno un costo complessivo di 340mila euro, 50mila dei quali coperti dall'Amministrazione, che per ottenere il finanziamento a fondo perduto del bando di rigenerazione urbana aveva appositamente preventivato una compartecipazione economica.

Lavori al via entro novembre