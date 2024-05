"Battezzati" i quattro cigni delle rogge di Pieranica

Fiocco rosa e fiocco azzurro per i quattro cigni del paese che finalmente hanno un nome tutto loro. A darlo sono stati gli alunni della scuola d’infanzia e della scuola primaria di via Roma e di via Dominoni, approfittando della giornata dedicata all’iniziativa annuale «Rifiutando» per ripulire il paese dalla spazzatura abbandonata.

I bambini "battezzano" i cigni

I bambini avevano proposto 20 nomi, alcuni maschili e altri femminili, da cui sono stati estratti, per mano dei volontari della Pro loco, i due prescelti per i cigni che soggiornano ormai da tempo nella roggia Quarantina all’ingresso di via Roma: Zuccherina e Aurelio. L’estrazione, con il beneplacito dell’Amministrazione comunale, si è svolta con la presenza di tutti i piccoli alunni, felici e trepidanti per l’iniziativa che li ha visti protagonisti. Dato il grande entusiasmo i volontari della Pro loco hanno poi continuato l’estrazione per decidere i nomi degli altri due cigni presenti nel fontanile Capri di via Molino: Stefano e Penelope. Un momento educativo e sociale importante per sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente e degli animali, partendo proprio dalle piccole azioni quotidiane. Zuccherina e Aurelio, molto amati dai cittadini, erano giunti tempo fa in quel di Pieranica da Capralba, dopo la concessione dell’Amministrazione comunale, come pure la femmina del fontanile di via Molino. Ad occuparsi della cattura, del trasporto e del rilascio dei cigni era stato Lorenzo Carioni Barbieri, volontario di Capralba, con l’ausilio del cantoniere Mario Scura e di Lino Scura.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h