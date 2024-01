Basket, stasera la sfida sarà Bassa bergamasca VS Bassa bresciana

Lasciate alle spalle le festività natalizie, il campionato di pallacanestro Divisione Regionale 1 (girone Est F) si rituffa in campo con la disputa della seconda giornata di ritorno. Le due formazioni della Bassa bergamasca, For Lab Scuola Basket Treviglio e Basket 86 Caravaggio sono impegnate, questa sera venerdì 5 gennaio 2024, entrambe in trasferta ed entrambe nella Bassa Bresciana.

Scuola basket Treviglio a Verolanuova

La Scuola Basket Treviglio sarà di scena sul non facile parquet della Lic Packaging Verolanuova (palla a due alle 21). Trevigliesi di coach Luca Gamba secondi con 18 punti (gli stessi del New Basket Pisogne) e verolesi nel terzetto al quarto posto con 14 punti. All’andata Giorgio Cremaschi (con 140 punti in 12 partite il miglior realizzatore dei cittadini) e compagni s’imposero col punteggio di 80-72. La squadra bresciana che vanta lunga e buona militanza in Serie C, è allenata dal navigato coach Domenico Azzanelli e ha due formidabili terminali offensivi. Luca Cucchi, centro di 2 metri classe 1992, secondo miglior marcatore del girone con 197 punti in 10 partite. Subito a ruota la guardia Corrado Bertuzzi (anche lui del 1992) che in 12 giornate ha realizzato 191 canestri. I due sono attualmente in seconda e terza posizione nella classifica realizzatori del girone, subito alle spalle del leader Andrea Pedretti della Pitra Trenzano in vetta con 202 punti in 12 partite.

Caravaggio a Orzinuovi

Alle 21.30 nel bell’impianto di Orzinuovi, il PalaBertocchi, sempre questa sera venerdì 5 gennaio il Basket 86 Caravaggio sfiderà il River Basket. La squadra di coach Marco Colombo Giardinelli è al penultimo posto della graduatoria con 6 punti (appaiata alla Polisportiva Brembate Sopra) mentre gli orceani viaggiano al quarto posto con 14 punti. Nella squadra bresciana allenata da Gianbattista Valli, spicca il play Pietro Valli (figlio del coach) con 153 punti in 10 partite e William Zanardi (altro figlio di un allenatore Stefano alla guida della Brixia Basket di Serie A femminile) autore di 126 punti in 11 gare. Ma grande attenzione all’evergreen Gennaro Tex Tessitore classe 1982 che in 9 partite ha siglato 106 punti. All’andata il River Basket Orzinuovi ebbe vita facile ed espugnò il campo del Caravaggio con un netto 43-70.