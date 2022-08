Bagnolo Cremasco: il maresciallo Marco Prete assume il comando dei Carabinieri

Il maresciallo Prete subentra al luogotenente Alessandro Ciaberna, rimasto al comando della Stazione per 13 anni.

Marco Prete al comando di Bagnolo

E' il maresciallo Marco Prete (in foto), originario di Tricase (LE), il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Bagnolo Cremasco. Il militare, sposato e con due figli, è arrivato mercoledì 24 agosto dalla vicina stazione di Camisano, che ha comandato per oltre cinque anni e mezzo, dal gennaio 2017.

Così, da questi giorni, Prete rileva il posto del Luogotenente Carica Speciale Alessandro Ciaberna, rimasto al comando a Bagnolo per ben 13 anni. Classe 1978, il nuovo comandante si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1998 quale Carabiniere e subito dopo la Scuola Allievi, frequentata a Campobasso, ha prestato servizio alla Stazione Carabinieri di Cavenago d’Adda (LO) dal 1999 al 2013. Successivamente, dal 2013 al 2014, ha frequentato la Scuola Marescialli a Velletri e, al termine del corso, è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Romanengo dove ha prestato servizio dal settembre 2014 al gennaio 2017, prima di essere collocato a Camisano e, da questa settimana, a Bagnolo Cremasco. E’ inoltre insignito della croce d’argento per anzianità di servizio.