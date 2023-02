Avis e Blu Basket Treviglio insieme per promuovere la donazione e vita sana

Gruppo Mascio Blu Basket e AVIS uniscono le loro strade per un importante progetto di promozione e di educazione sociale in tutta la provincia di Bergamo. In occasione dell'assemblea annuale dei soci dell'Avis di Treviglio, svoltasi ieri sera, giovedì 16 febbraio 2023, al Teatro Nuovo Treviglio, il presidente di Blu Basket Stefano Mascio e il presidente provinciale dell'Avis Artemio Trapattoni hanno siglato un accordo che vedrà prima squadra, giovanili e società impegnate a sostenere e promuovere le attività della comunale di Treviglio e della provinciale di Bergamo.

Promuovere la donazione e stili di vita sani

Foto 1 di 3 La firma: Artemio Trapattoni (a destra) con Stefano Mascio Foto 2 di 3 Da sinistra: Cesare Cattaneo, Stefano Mascio, Artemio Trapattoni Foto 3 di 3 L'assemblea dei soci di Avis Treviglio

A margine della relazione sull'attività dell'associazione nel 2022, il presidente della sezione di Treviglio, Cesare Cattaneo, ha introdotto l'importante accordo di collaborazione con la società di basket:

"Avere al nostro fianco una realtà sportiva di assoluta importanza come la Blu Basket 1971 ci aiuterà a veicolare il nostro messaggio di educazione agli stili di vita sani, di promozione della cultura del volontariato, di incentivare gli episodi di solidarietà e di incoraggiare la cittadinanza attiva".

Mascio: "Incrementare i volontari"

Così invece il presidente Mascio

"Abbiamo scelto di condividere il grande lavoro e il continuo impegno dell'AVIS, mettendo a disposizione le nostre forze affinché si possa incrementare il numero dei volontari e delle donazioni".

All'incontro, per la Blu Basket 1971, hanno preso parte anche il vicepresidente Andrea Cortiana, il consigliere Stefano Lamera, coach Alex Finelli con il capitano Brian Sacchetti, oltre al club manager Francesco Minuzzo e al direttore operativo Guido Pozzi. Tra gli altri, sono intervenuti il consigliere regionale, Giovanni Malanchini, il sindaco di Treviglio, Juri Imeri, il parroco monsignor Norberto Donghi, il direttore del centro trasfusionale, Luca Da Prada, e il presidente AVIS regionale, Oscar Bianchi.