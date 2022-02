Avis donazioni in aumento. Ecco gli avisini più solerti

Agnadello

In aumento anche i donatori: dieci in più, mentre sono cinque i "dimessi" che hanno smesso di donare.

Donazioni in leggero aumento rispetto all'anno scorso, e qualche avisino in più. E' positivo il bilancio dell'Avis di Agnadello, che ieri venerdì 25 febbraio ha convocato l'assemblea annuale dei soci.

Aumento delle donazioni

Il presidente ha relazionato in merito alle attività di donazione e si è dichiarato soddisfatto dell’andamento della sezione, tenuto conto della situazione pandemica e delle restrizioni che ne conseguono. "I donatori attivi sono 168, abbiamo avuto 10 nuove iscrizioni, principalmente giovani, e 5 dimissioni ( per motivi sanitari ). Le donazioni sono state 267, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente (238)" spiega l'associazione in una nota.

L'assemblea ha preso atto anche del cambio del direttore sanitario dell'associazione: il dottor Gianfranco Beghi sostituisce infatti da quest'anno il dottor Giuseppe Cominetti, ritiratosi in pensione.

Le benemerenze dell'anno

Alla fine dell’assemblea sono state consegnate le benemerenze per il numero di donazioni raggiunte. Tra i premiati Elena Riccaboni (oro con rubino, nella foto), Giuseppina Meroni, Simona Orsini , Stefano Bottani, Luca Puglia e Carlo Uggetti (distintivo oro).