Asta benefica per Slums Dunk, banditori Cerella e Marino all'Anteo

Sport e beneficenza a braccetto per un'asta benefica il cui ricavato andrà al progetto Slums Dunk, l'organizzazione di volontariato che da oltre dieci anni porta la pallacanestro nei luoghi più poveri del mondo per dare un'occasione di riscatto a bambini e bambine che vi vivono. La guidano Bruno Cerella e Tommaso Marino, giocatori con un presente e un passato a Treviglio, che domani al cinema Anteo saranno i banditori delle canotte indossate dal Gruppo Mascio nell'ultimo turno di stagione regolare.

Canotte Blu Basket in asta per Slums Dunk

L'ultima di stagione regolare, in serie A2, è stata una partita speciale per Bruno Cerella, 37enne ala italo-argentina che ha "ballato" l'ultimo tango della sua carriera cestistica, lunga 20 anni, nei campionati italiani di pallacanestro. Per l'occasione il Gruppo Mascio Treviglio, contro la Sella Cento, ha indossato delle canotte celebrative che domani, giovedì 2 maggio, alle 19.30 al cinema Anteo di Treviglio la Blu Basket 1971 metterà all'asta per beneficenza. L'intera somma incassata andrà a sostenere il progetto sociale Slums Dunk, fondato oltre dieci anni fa proprio da Cerella e dall'ex giocatore di Treviglio, il playmaker Tommaso Marino che, come l'amico e collega, ha chiuso quest'anno la sua carriera cestistica con la maglia dei Legnano Knights in serie B. Slums Dunk ha portato la pallacanestro nelle baraccopoli più poveri, in diversi paesi del mondo, realizzando campi, formando allenatori e creando delle vere e proprie academy cestistiche per dare ai ragazzi e alle ragazze una prospettiva migliore di vita con lo sport. I progetti della onlus sono stati realizzati in Argenti, Kenya, Zambia, Italia e prossimamente in Cambogia.

Banditori d'eccezione: Cerella e Marino

Domani al cinema Anteo ad aspettare tifosi e simpatizzanti ci saranno due banditori di eccezione: saranno proprio i giocatori Bruno Cerella e Tommaso Marino a tenere l'asta benefica delle canotte biancoblu e a consegnarle a chi se le aggiudicherà dando un concreto sostegno ai progetti sociali che la loro associazione di volontariato sviluppa ogni anno. L'appuntamento e all'Anteo spazio Cinema di viale Montegrappa a Treviglio alle 19.30. La partecipazione all'iniziativa della Blu Basket 1971 è libera, ma per motivi organizzativi la società chiede di prenotarsi scrivendo una mail a comunicazione@ blubasket.it (indicando cognome, nome e telefono).

