Asst-Cgil, continua la guerra sui dati negati. Due domande di Assembergs al sindacato

Sanità

Continua la querelle a distanza tra la Asst Bergamo Ovest di Treviglio e la Cgil sulla mancata fornitura da parte dell'azienda dei dati industriali relativi ad attività e fatturato mensile dei due ospedali di Treviglio e Romano e dei poliambulatori della Bassa. Una scelta che secondo la Cgil denota la volontà di nascondere al pubblico la situazione del sistema sanitario, mentre per il direttore generale Peter Assembergs è motivata dalla necessità di proteggere la Sanità pubblica locale da una sorta di "scalata" in corso da parte di due importanti player della Sanità privata lombarda. Scalata che passerebbe anche attraverso l'analisi dei dati minuti e dettagliati, di natura sia organizzativa che finanziaria, delle Asst bergamasche.

La richiesta dei dati sulla Sanità

La vicenda prosegue almeno da novembre, quando per la prima volta la Cgil chiese alle tre Asst bergamasche di pubblicare i numeri dei ricoveri e delle prestazioni, oltre che i relativi fatturati economici, scorporati per mese, reparto e specialità. Una fotografia precisissima dei punti di forza e di debolezza del Sistema sanitario pubblico alla prova della pandemia, che Asst Bergamo Ovest - unica delle tre aziende bergamasche - aveva deciso di non concedere, aprendo l'ennesimo scontro con il sindacato. Ieri, dopo l'intervista al nostro giornale in cui il direttore generale difendeva la posizione dell'azienda, la Cgil ha ripreso il tema accusando nuovamente l'Asst trevigliese di scarsa trasparenza, ribadendo che quei dati dovrebbero - come avveniva in passato - essere pubblicati senza remore. Stamattina, venerdì 11 febbraio, è arrivata la controreplica dell'Asst.

Due domande alla Cgil

A mezzo di una nota, il direttore generale torna sul tema. Se di trasparenza si tratta, chiede il dg, la Cgil ha raccolto anche i dati del settore Privato?